Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πετύχει την αναστολή της ποινής που αποφάσισε η ΔΕΑΒ για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ενώ η ΠΑΕ θα πάρει μέτρα κατά των οπαδών που ευθύνονται για αυτή την τιμωρία.

Οι «πράσινοι» τιμωρήθηκαν με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για ρίψη δύο κροτίδων και πέντε πυροτεχνημάτων στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, άρα οι εξέδρες της Λεωφόρου θα είναι άδειες στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα και η διοίκηση δεν θέλει να είναι άδειο το γήπεδο, οπότε θα προσπαθήσει να πετύχει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ.

Από εκεί και πέρα, είτε πετύχει τον στόχο της είτε όχι, η ΠΑΕ δεν θα… ξεχάσει τους οπαδούς που ευθύνονται για αυτή την ποινή και θα τους τιμωρήσει με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο αλλά και απαγόρευση αγοράς εισιτηρίου διαρκείας.