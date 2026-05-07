Ακόμη μια Αμερικανίδα αποθέωσε το ΕΣΥ, αναφέροντας ότι είναι αρκετά φθηνότερο από το αμερικανικό.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναπαρήγαγε στην πλατφόρμα Χ το βίντεο της Αμερικανίδας, η οποία συστήθηκε ως Κλάρα και δήλωσε ότι ζει στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς εργάζεται ως ψηφιακός νομάς.

Η Αμερικανίδα δήλωσε ότι μπορεί να πηγαίνει στο γιατρό χωρίς να φοβάται ότι θα χρεοκοπήσει και στη συνέχεια περιέγραψε τις εμπειρίες της, όπως και μιας φίλης της που ήρθε στην Ελλάδα για επίσκεψη.

Η Κλάρα ανέφερε ότι ο υψηλότερος λογαριασμός που έχει πληρώσει σε ελληνικό νοσοκομείο είναι 86 ευρώ, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Αυτή η περίπτωση μου θύμισε πόσο τραυματισμένοι είναι οι Αμερικανοί που καθυστερούν να λάβουν την φροντίδα που χρειάζονται γιατί φοβούνται τόσο πολύ το κόστος».

Ακολουθεί το βίντεο: