Σε έναν από τους πιο παράδοξους ελιγμούς που έχουμε δει ποτέ στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι Κινέζοι επιχειρηματίες βρήκαν έναν ευφάνταστο, αν και οπτικά σοκαριστικό τρόπο, για να επιβιώσουν απέναντι στην αυστηρή κρατική λογοκρισία, καθώς, μετά την επίσημη απαγόρευση της εμφάνισης γυναικών μοντέλων με εσώρουχα κατά τη διάρκεια των δημοφιλών livestreams πωλήσεων, οι εταιρείες επιστράτευσαν άνδρες για να παρουσιάσουν τις νέες κολεξιόν σε σουτιέν, κορσέδες και μεταξωτές ρόμπες.



Η κίνηση αυτή δεν έγινε για λόγους συμπερίληψης, αλλά από καθαρή ανάγκη επιβίωσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κίνας περί «διάδοσης άσεμνου υλικού στο διαδίκτυο», οι ζωντανές μεταδόσεις που εμφάνιζαν γυναίκες με αποκαλυπτικά εσώρουχα έκλειναν αυτόματα από τις αρχές, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές ζημιές στις επιχειρήσεις. Έτσι, οι ιδιοκτήτες των online καταστημάτων αποφάσισαν να «ντύσουν» τους άνδρες υπαλλήλους τους με δαντελωτά νυχτικά και push-up σουτιέν, καθώς οι κανονισμοί ευπρέπειας φαίνεται πως είναι πιο ελαστικοί όταν το μοντέλο είναι άνδρας.



Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν άνδρες μοντέλα να ποζάρουν με αυτοπεποίθηση φορώντας ροζ φορέματα, στενούς κορσέδες και αξεσουάρ όπως αυτιά γάτας, προωθώντας τα προϊόντα σε γυναικείο κοινό. «Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Οι γυναίκες συνάδελφοί μας δεν μπορούν να φορέσουν τα σχέδια χωρίς να μας κόψουν τη μετάδοση, οπότε επιστρατεύσαμε τους άνδρες», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης.



Αυτή η ασυνήθιστη πρακτική έχει προκαλέσει θύελλα συζητήσεων σχετικά με τα όρια της ψηφιακής λογοκρισίας και την ικανότητα των εταιρειών να προσαρμόζονται στις πιο ακραίες συνθήκες. Ενώ για τη Δύση το θέαμα φαντάζει κωμικό, για την κινεζική αγορά αποτελεί μια σοβαρή στρατηγική επιβίωσης σε έναν κλάδο δισεκατομμυρίων, όπου η γραμμή ανάμεσα στο νόμιμο και το παράνομο είναι συχνά τόσο λεπτή όσο η δαντέλα ενός εσώρουχου, σύμφωνα με το Businessinsider.com