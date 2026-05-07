Σε έναν από τους πιο παράδοξους ελιγμούς που έχουμε δει ποτέ στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι Κινέζοι επιχειρηματίες βρήκαν έναν ευφάνταστο, αν και οπτικά σοκαριστικό τρόπο, για να επιβιώσουν απέναντι στην αυστηρή κρατική λογοκρισία, καθώς, μετά την επίσημη απαγόρευση της εμφάνισης γυναικών μοντέλων με εσώρουχα κατά τη διάρκεια των δημοφιλών livestreams πωλήσεων, οι εταιρείες επιστράτευσαν άνδρες για να παρουσιάσουν τις νέες κολεξιόν σε σουτιέν, κορσέδες και μεταξωτές ρόμπες.
Η κίνηση αυτή δεν έγινε για λόγους συμπερίληψης, αλλά από καθαρή ανάγκη επιβίωσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κίνας περί «διάδοσης άσεμνου υλικού στο διαδίκτυο», οι ζωντανές μεταδόσεις που εμφάνιζαν γυναίκες με αποκαλυπτικά εσώρουχα έκλειναν αυτόματα από τις αρχές, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές ζημιές στις επιχειρήσεις. Έτσι, οι ιδιοκτήτες των online καταστημάτων αποφάσισαν να «ντύσουν» τους άνδρες υπαλλήλους τους με δαντελωτά νυχτικά και push-up σουτιέν, καθώς οι κανονισμοί ευπρέπειας φαίνεται πως είναι πιο ελαστικοί όταν το μοντέλο είναι άνδρας.
Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν άνδρες μοντέλα να ποζάρουν με αυτοπεποίθηση φορώντας ροζ φορέματα, στενούς κορσέδες και αξεσουάρ όπως αυτιά γάτας, προωθώντας τα προϊόντα σε γυναικείο κοινό. «Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Οι γυναίκες συνάδελφοί μας δεν μπορούν να φορέσουν τα σχέδια χωρίς να μας κόψουν τη μετάδοση, οπότε επιστρατεύσαμε τους άνδρες», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης.
Αυτή η ασυνήθιστη πρακτική έχει προκαλέσει θύελλα συζητήσεων σχετικά με τα όρια της ψηφιακής λογοκρισίας και την ικανότητα των εταιρειών να προσαρμόζονται στις πιο ακραίες συνθήκες. Ενώ για τη Δύση το θέαμα φαντάζει κωμικό, για την κινεζική αγορά αποτελεί μια σοβαρή στρατηγική επιβίωσης σε έναν κλάδο δισεκατομμυρίων, όπου η γραμμή ανάμεσα στο νόμιμο και το παράνομο είναι συχνά τόσο λεπτή όσο η δαντέλα ενός εσώρουχου, σύμφωνα με το Businessinsider.com
在中国，女人在直播间里是不能穿内衣出镜的。否则直播间将因为涉嫌传播淫秽而立刻被永久封禁。那如果我非要在直播间带货卖女式内衣该怎么办呢？很简单，找男人来穿。 pic.twitter.com/4CHlq7fMdx— 小径残雪 (@xiaojingcanxue) January 11, 2023