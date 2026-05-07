Η Άστον Βίλα, η οποία νίκησε με 4-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ, και η Φράιμπουργκ που επικράτησε της Μπράγκα με 3-1, είναι οι δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν στον τελικό του Europa League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε νικήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και είχε προβάδισμα για την πρόκριση, η Άστον Βίλα όμως κατάφερε να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι άνοιξε το σκορ στο 36′ με τον Γουότκινς μετά το γύρισμα του Μπουεντία και στο 58′ κέρδισε πέναλτι μετά το μαρκάρισμα του Μιλένκοβιτς στον Τόρες, με τον Μπουεντία να εκτελεί για το 2-0.

Η Φόρεστ χρειαζόταν, πλέον, οπωσδήποτε γκολ για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης, δεν κατάφερε όμως να βρει δίχτυα και στο 77′ ο ΜακΓκιν με ωραίο σουτ έγραψε το 3-0. Το τελικό 4-0 για την Άστον Βίλα διαμορφώθηκε στο 80′ με το νέο γκολ του ΜακΓκιν.

Φράιμπουργκ – Μπράγκα 3-1

Για τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της ετοιμάζεται η Φράιμπουργκ, η οποία ανέτρεψε το 2-1 με το οποίο είχε ηττηθεί στην έδρα της Μπράγκα στο πρώτο παιχνίδι. Μόλις στο 6ο λεπτό οι Πορτογάλοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντόργκελες και οι Γερμανοί φρόντισαν να το εκμεταλλευτούν: 1-0 στο 19′ ο Κούμπλερ σε φάση διαρκείας, 2-0 στο 41′ ο Μανζάμπι με πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής, 3-0 στο 72′ με το δεύτερο γκολ του Κούμπλερ.

Η Μπράγκα μείωσε σε 3-1 στο 79′ με τον Βίκτορ, δεν κατάφερε όμως να πετύχει κι άλλο γκολ για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση και η Φράιμπουργκ πήρε την πρόκριση.