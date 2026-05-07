Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται τα ρομπότ, γεφυρώνοντας ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα της ρομποτικής: το «χάσμα μεταξύ προσομοίωσης και πραγματικότητας».

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Aston και του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, στοχεύει στο να καταστήσει τα ρομπότ πιο αξιόπιστα όταν μεταφέρονται από τον εικονικό κόσμο των δοκιμών στο πραγματικό, απρόβλεπτο περιβάλλον της εργασίας.

Σήμερα, τα περισσότερα ρομπότ εκπαιδεύονται πρώτα σε προσομοιώσεις, καθώς αυτός ο τρόπος είναι πιο γρήγορος, πιο ασφαλής και οικονομικά αποδοτικός. Ωστόσο, όταν καλούνται να λειτουργήσουν στην πραγματικότητα, συχνά αποτυγχάνουν ή χρειάζονται εκτεταμένη επαναρύθμιση. Ο λόγος είναι ότι ο πραγματικός κόσμος είναι πολύ πιο πολύπλοκος: αισθητήρες μπορεί να παρουσιάσουν θόρυβο, τα υλικά να συμπεριφέρονται απρόβλεπτα και εξωτερικές δυνάμεις να επηρεάζουν την ακρίβεια των κινήσεων.

Η νέα προσέγγιση χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να «εμπλουτίσει» την εκπαίδευση των ρομπότ με ποικίλες παραλλαγές συνθηκών μέσα στην προσομοίωση. Με αυτόν τον τρόπο, τα ρομπότ δεν μαθαίνουν μόνο μία ιδανική εκδοχή μιας εργασίας, αλλά εκτίθενται σε πολλές πιθανές καταστάσεις που μπορεί να συναντήσουν στην πράξη. Έτσι, όταν βρεθούν στο πραγματικό περιβάλλον, μπορούν να προσαρμόζονται πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Σύμφωνα με τους ερευνητές και όσα αναφέρει το interestingengineering.com, η μέθοδος αυτή μειώνει σημαντικά την ανάγκη για δοκιμές στον πραγματικό κόσμο, οι οποίες είναι συχνά ακριβές, χρονοβόρες ή και επικίνδυνες. Παράλληλα, επιτρέπει την εκμάθηση πολύπλοκων δεξιοτήτων, όπως χειρισμός και κοπή υλικών, με μεγαλύτερη σταθερότητα και αξιοπιστία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή της τεχνολογίας σε τομείς υψηλού ρίσκου, όπως η ανακύκλωση μπαταριών λιθίου, όπου τα ρομπότ καλούνται να διαχειριστούν επικίνδυνα ή ευαίσθητα υλικά. Η δυνατότητα ασφαλούς εκπαίδευσης σε προσομοίωση πριν από την πραγματική εφαρμογή μπορεί να μειώσει σημαντικά τους κινδύνους για ανθρώπους και εξοπλισμό.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα γενιά «έξυπνων» βιομηχανικών ρομπότ τύπου plug-and-play, τα οποία θα απαιτούν ελάχιστη προσαρμογή πριν τεθούν σε λειτουργία. Αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει την υιοθέτηση της ρομποτικής σε βιομηχανίες όπως η παραγωγή, η ανακύκλωση και τα αυτόνομα συστήματα λειτουργίας, μειώνοντας παράλληλα το κόστος ανάπτυξης.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για πιο ασφαλή και αποδοτικά ρομποτικά συστήματα του μέλλοντος.