Το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης είναι το βασικό θέμα συζήτησης στα ισπανικά ΜΜΕ, τα οποία αναφέρουν πως ο Ουρουγουανός χαφ είχε απώλεια μνήμης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στην προπόνηση της Τετάρτης (6/5) λίγο έλειψε οι δύο παίκτες να έρθουν στα χέρια και μια μέρα μετά… ήρθαν τελικά, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τον Βαλβέρδε να μεταφέρεται στο νοσοκομείο έπειτα από ένα χτύπημα που δέχθηκε.

Τα ρεπορτάζ αρχικά έκαναν λόγο για ένα κόψιμο που αποκόμισε ο Ουρουγουανός χαφ πάνω στον τσακωμό με τον Γάλλο, τώρα όμως οι Ισπανοί κάνουν λόγο για απώλεια μνήμης, γεγονός που ανησύχησε τους πάντες στην ομάδα, με τον Αρμπελόα να συνοδεύει τον παίκτη στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην απαραίτητη πειθαρχική διαδικασία έπειτα από το σοβαρό επεισόδιο που είχαν οι δύο παίκτες και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η τιμωρία τους.