Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, στρατηγικού λιμανιού του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και αναφορές για εμπλοκή της αεράμυνας. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πλήγματα και σε εμπορικές περιοχές της προκυμαίας Μπαχμάν στο νησί Κεσμ, με το Fox News να μεταδίδει, επικαλούμενο ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο, ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και το λιμάνι του Κεσμ, διευκρινίζοντας πάντως ότι αυτό «δεν σημαίνει επανέναρξη του πολέμου».

Ιρανικά μέσα, όπως το πρακτορείο Fars, μετέδωσαν ότι οι εκρήξεις οφείλονταν σε «ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και του εχθρού» κοντά στα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά ιρανικού τάνκερ, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Το πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε με στόχο «δύο drone», ενώ κρατικά ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι «εχθρικές μονάδες στα Στενά του Ορμούζ δέχθηκαν ιρανικά πυρά», υπονοώντας ιρανική απάντηση σε εναέρια ή ναυτικά μέσα των ΗΠΑ και συμμάχων τους.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησαν βίντεο που φέρονται να δείχνουν αντιαεροπορικά πυρά στον ουρανό πάνω από την Τεχεράνη, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας και στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας, χωρίς επίσημη εξήγηση για την προέλευση της απειλής. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές και αναπαραγωγές σε περιφερειακά μέσα, θεωρείται πιθανό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με υποστήριξη των ΗΠΑ, να συμμετείχαν στην επίθεση στο νησί Κεσμ, κάτι που τα ιρανικά μέσα σχολιάζουν προειδοποιώντας ότι, αν επιβεβαιωθεί, «θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα».

Το σκηνικό αυτό έρχεται να οξύνει ακόμη περισσότερο την ένταση στον κρίσιμο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ, όπου τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με πυραύλους και drone, καθώς και αμερικανική επιχείρηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την Ουάσινγκτον πέραν των διαρροών σε αμερικανικά δίκτυα, ενώ η Τεχεράνη επιχειρεί να εμφανίσει τις ενέργειές της ως «απάντηση σε αμερικανικά πυρά», ενισχύοντας το αφήγημα περί άμυνας απέναντι σε «εχθρικές δυνάμεις» στον Περσικό Κόλπο.