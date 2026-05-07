Στον τελικό του Basketball Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ που νίκησε με 78-65 τη Μάλαγα και θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Ρίτας με στόχο το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Στο περσινό Final Four, το οποίο είχε γίνει στην Αθήνα, η Ένωση είχε ηττηθεί από την Ουνικάχα, οπότε τώρα είχε την ευκαιρία να πάρει εκδίκηση και ακριβώς αυτό έκανε. Με όπλο την άμυνά της, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν μπροστά με 14-9 στο πρώτο δεκάλεπτο, με το σκορ να δείχνει και την εικόνα του αγώνα.

Στη δεύτερη περίοδο οι «κιτρινόμαυροι» βελτιώθηκαν στην επίθεση και παρέμειναν το ίδιο άψογοι στην άμυνα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να μεγαλώνει τη διαφορά και να βρεθεί στο +16 (21-37) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με καλάθι του Νάναλι.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου η Μάλαγα έκανε σερί 6-0 και μείωσε σε 27-37, ο Μπάρτλεϊ όμως με τρίποντο λίγα λεπτά μετά έγραψε το 30-42 και ο «δικέφαλος αετός» συνέχισε να ελέγχει πλήρως την κατάσταση, μπαίνοντας από το +13 (43-56) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ένα δεκάλεπτο στο οποίο η ΑΕΚ παρέμεινε ψύχραιμη και έπαιξε ακριβώς όπως έπρεπε για να έχει συνεχώς μια διαφορά ασφαλείας, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 78-65 και την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου (9/5), όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας.

Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 43-56, 65-78

Μάλαγα (Ίμπον Ναβάρο): Πέρεθ 3 (1), Οντίτζ 5 (1), Μπαλτσερόφσκι 8, Γουέμπ 5 (1), Καλίνοσκι 6 (2), Μπαρέιρο 6 (1), Ντίαθ 4, Κομπς, Σουλεϊμάνοβιτς 4, Τιλί 7 (1), Κράβις 6, Πέρι 12 (2).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Κουάνγκ 10, Σκορδίλης 4, Μπράουν 8, Κατσίβελης, Φλιώνης 3 (1), Φαεζίλ 6, Λεκαβίτσιους 14 (2), Νάναλι 14 (2), Μπάρτλεϊ 16 (4), Χαραλαμπόπουλος 3.