Στην Τριχωνίδα, τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, η άνοιξη είναι στα καλύτερά της. Η ίδια αποτελεί έναν τόπο με σπάνια βιοποικιλότητα και μια ιδιαίτερη ενέργεια που θα σας ηρεμήσει.

Η Τριχωνίδα βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας και αποτελεί ένα εκπληκτικό υδάτινο κόσμημα που παρέχει ειδυλλιακά τοπία και πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Η λίμνη καλύπτει μια εκτεταμένη επιφάνεια, ενώ αποτελεί ιδανικό προορισμό για φυσιολάτρες, περιπατητές και λάτρεις της άγριας ομορφιάς.

Εκτός από τη φυσική ομορφιά του τοπίου, ξεχωρίζουν και οικισμοί που την πλαισιώνουν. Παναιτώλιο, Καινούργιο, Παράβολα, Μυρτιά, Γαβαλού και Παπαδάτες είναι μερικά μόνο από τα παραλίμνια χωριά, που συμπληρώνουν το συναρπαστικό ψηφιδωτό της Τριχωνίδας, η οποία έχει μεγάλη περιβαλλοντική αξία, ενώ αποτελεί και προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000.

Ιτιές, λεύκες και πλατάνια κοσμούν τις όχθες της, αποτελώντας φιλόξενο καταφύγιο για πλήθος πουλιών και ψαριών. Στην πλούσια ορνιθοπανίδα καταγράφονται περισσότερα από 200 είδη πουλιών -κάποια πολύ σπάνια, όπως ο πορφυροτσικνιάς. Επίσης, στα νερά της ζουν πολλά είδη ψαριών, εκ των οποίων 11 είναι ενδημικά, ενώ η Τριχωνίδα είναι το μόνο μέρος όπου εντοπίζεται ο Νανογωβιός. Ακόμη, η περιοχή της Τριχωνίδας είναι μία από τις λίγες στη χώρα μας όπου ζουν βίδρες.

