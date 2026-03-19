Η είδηση της παραίτησης του επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, λόγω του πολέμου στο Ιράν έπεσε σαν «βόμβα» και πήρε μία δραματική τροπή την Τετάρτη, με την είδηση ότι είναι υπό έρευνα από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) για φερόμενη διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

Η έρευνα προηγείται της αποχώρησης του Κεντ την Τρίτη από τη θέση του ως διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, όπου είχε επιβλέψει την ανάλυση τρομοκρατικών απειλών, σύμφωνα με το Semafor και το CBS News. Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει την ύπαρξη οποιασδήποτε τέτοιας έρευνας, σημειώνει ο βρετανικός Guardian.

Η είδηση ήρθε την ώρα που ο Κεντ, το πρώτο υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης που παραιτήθηκε λόγω του πολέμου, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στα ΜΜΕ μετά την παραίτησή του. Μιλώντας στον δεξιό σχολιαστή, Τάκερ Κάρλσον, ισχυρίστηκε ότι οι διαφωνούντες είχαν ουσιαστικά αποκλειστεί από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που οδήγησε στις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Σε πολλούς από τους βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων δεν επιτράπηκε να παρευρεθούν και να εκφράσουν τη γνώμη τους στον πρόεδρο», δήλωσε ο Κεντ στο podcast «The Tucker Carlson Show». «Δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση».

Φορώντας ένα μπλε καρό πουκάμισο με ανοιχτό γιακά, ο Κεντ, πιστός σύμμαχος του Τραμπ και υποστηρικτής θεωριών συνωμοσίας, φαινόταν να προσπαθεί να μην επικρίνει άμεσα τον πρόεδρο. Ωστόσο, περιέγραψε μια εικόνα του Λευκού Οίκου στην οποία ο Τραμπ βασιζόταν σε έναν στενό εσωτερικό κύκλο συμβούλων, παραγκωνίζοντας αξιωματούχους που αμφισβητούσαν τόσο τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών όσο και τη στρατηγική λογική που υποκίνησε τις επιθέσεις.

Ο Κεντ επέμεινε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να δείχνουν ότι το Ιράν ήταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου ή ότι αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ. «Δεν υπήρχαν πληροφορίες που να έλεγαν: “Ει, όποια μέρα κι αν ήταν, την 1η Μαρτίου, οι Ιρανοί θα εξαπολύσουν αυτή τη μεγάλη αιφνιδιαστική επίθεση – θα κάνουν κάτι σαν την 11η Σεπτεμβρίου, το Περλ Χάρμπορ, κ.λπ., θα επιτεθούν σε μία από τις βάσεις μας”. Δεν υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες».

Αντίθετα, ισχυρίστηκε ο Κεντ, ο Τραμπ ουσιαστικά αναγκάστηκε από το Ισραήλ. «Οι Ισραηλινοί οδήγησαν στην απόφαση να ληφθεί αυτή η δράση», είπε, ισχυριζόμενος ότι ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι άσκησαν πιέσεις στον πρόεδρο με ισχυρισμούς που δεν συνάδουν με τα καθιερωμένα κανάλια πληροφοριών.

«Ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Ξέρω ότι οι ισραηλινοί αξιωματούχοι – μερικοί από τις μυστικές υπηρεσίες, άλλοι από την κυβέρνηση – θα απευθυνθούν σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και θα πουν κάθε είδους πράγματα που, όπως γνωρίζουμε από τις δικές μας πληροφορίες, απλά δεν είναι αλήθεια. Θα πουν: “Ει, σου δίνω μια προειδοποίηση, δεν έχει φτάσει ακόμα στα κανάλια των μυστικών υπηρεσιών, αλλά αυτό είναι που θα συμβεί”, και αυτό συνήθως δεν γίνεται πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Ο Κεντ, ο οποίος δεν διευκρίνισε ποιος του εμπόδισε την πρόσβαση στον πρόεδρο, ανέφερε επίσης σχόλια του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ως ενδεικτικά της επιρροής του Ισραήλ στο χρονοδιάγραμμα των επιθέσεων.

Σημείωσε όμως ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν διαφορετικούς στόχους. «Οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στο Πεντάγωνο και στις υπηρεσίες πληροφοριών θα έλεγαν ότι εμείς και οι Ισραηλινοί έχουμε στην πραγματικότητα διαφορετικό στόχο εδώ. Δεν πιστεύω ότι ο στόχος μας έχει καθοριστεί με σαφήνεια, επειδή αποφεύγουμε την αλλαγή καθεστώτος. Οι Ισραηλινοί δεν αποφεύγουν την αλλαγή καθεστώτος. Θέλουν να εξοντώσουν ολοκληρωτικά την τρέχουσα κυβέρνηση. Δεν φαίνεται να έχουν σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει».

Ο Κεντ είπε στον Κάρλσον ότι αποφάσισε να παραιτηθεί αφού κατέστη προφανές ότι οι ανησυχίες του θα αγνοούνταν. «Ξέρω ότι αυτός ο δρόμος που ακολουθούμε δεν λειτουργεί», είπε. «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό με καθαρή συνείδηση.»

Ο Κεντ συμμετείχε σε 11 αποστολές πριν αποστρατευτεί για να ενταχθεί στη CIA. Έζησε επίσης μια τραγωδία: η σύζυγός του, κρυπτογράφος του Ναυτικού, σκοτώθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας το 2019 στη Συρία, αφήνοντάς τον με δύο μικρούς γιους. Ο Κεντ, 45 ετών, έχει ξαναπαντρευτεί από τότε.

Το έργο του Κεντ στο Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας εποπτευόταν από τη διευθύντρια εθνικών πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία την Τετάρτη δήλωσε ότι εναπόκειται στον Τραμπ — και μόνο στον Τραμπ – να αποφασίσει αν το Ιράν αποτελεί απειλή.

Η Γκάμπαρντ, βετεράνος και πρώην βουλευτής από τη Χαβάη, είχε προηγουμένως επικρίνει τις συζητήσεις για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν. Δεν έχει εκφράσει τη γνώμη της για τις τρέχουσες επιθέσεις και ένας εκπρόσωπός της αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε έντονα όταν ο Κεντ παραιτήθηκε. Ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «αδύναμο σε θέματα ασφάλειας», επιμένοντας ότι το Ιράν αντιπροσώπευε «τεράστια απειλή» και υπονοώντας ότι όσοι διαφωνούσαν δεν είχαν κρίση. «Δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους», είπε.