Η παραίτηση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζόζεφ Κεντ, συνοδεύτηκε από αιχμηρές δηλώσεις και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την αποχώρηση του Κεντ ως μια θετική εξέλιξη, σημειώνοντας πως, παρά τον καλό του χαρακτήρα, ο συγκεκριμένος αξιωματούχος αποδείχθηκε «αδύναμος» στον κρίσιμο τομέα της εθνικής ασφάλειας.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ σχολίασε πως ανέκαθεν θεωρούσε τον Κεντ «αδύναμο» σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Σχολιάζοντας περαιτέρω τους λόγους της δυσαρέσκειάς του, ο Τραμπ εξήγησε πως η διαφωνία τους εστιάστηκε στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας του Ιράν.



Ο πρόεδρος τόνισε ότι η παραδοχή του Κεντ πως δεν θεωρούσε το Ιράν απειλή κατέστησε την απομάκρυνσή του επιβεβλημένη, καθώς η κυβέρνησή του δεν επιθυμεί συνεργάτες που υποτιμούν τέτοιου μεγέθους κινδύνους. Καταλήγοντας, ο Τραμπ επανέλαβε με έμφαση ότι το Ιράν αποτελούσε μια τεράστια και προφανή απειλή για όλες τις χώρες, αμφισβητώντας ανοιχτά την κρίση και την οξυδέρκεια όσων υποστηρίζουν το αντίθετο.



Η εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, παρενέβη στο ζήτημα απορρίπτοντας κατηγορηματικά το περιεχόμενο της επιστολής παραίτησης του Τζόζεφ Κεντ. Σε μια εκτενή δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Λέβιτ έκανε λόγο για σωρεία ψευδών ισχυρισμών, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ βασίστηκε σε σαφείς και πειστικές αποδείξεις από πολλαπλές πηγές, οι οποίες υποδείκνυαν ότι το Ιράν σχεδίαζε να επιτεθεί πρώτο στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Παράλληλα, η εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα προχωρούσε ποτέ σε ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον ξένου αντιπάλου χωρίς σοβαρή αιτία. Τέλος, χαρακτήρισε ως «προσβλητικό και γελοίο» τον ισχυρισμό ότι ο Τραμπ έδρασε κατά του Ιράν δεχόμενος πιέσεις από το Ισραήλ, υπεραμυνόμενη της αυτονομίας των αποφάσεων του Λευκού Οίκου.



Ο Τζόζεφ Κεντ, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις, αποτελεί την πρώτη περίπτωση υψηλόβαθμου στελέχους της κυβέρνησης Τραμπ που αποχωρεί από τη θέση του επικαλούμενος ρητά την αντίθεσή του στην πολεμική σύρραξη. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει το χάσμα που δημιουργήθηκε μεταξύ του προέδρου και του επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σχετικά με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή.