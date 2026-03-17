Ο Διευθυντής του αμερικανικού Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του ως απάντηση στις στρατιωτικές ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Ιράν. Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναρτήθηκε στον επίσημο προσωπικό του λογαριασμό στο X, ο Κεντ δήλωσε πως «δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση να υποστηρίξει τον συνεχιζόμενο πόλεμο».



Ο κορυφαίος αξιωματούχος κατηγόρησε τον Τραμπ ότι παραπλανήθηκε από το Ισραήλ ώστε να υποστηρίξει έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν. Στην επιστολή του έγραψε ότι το Ιράν «δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος» και πως είναι σαφές ότι ο πόλεμος ξεκίνησε λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του. Στην επιστολή του ανέφερε συγκεκριμένα ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2025 πίστευε πως ο Τραμπ είχε κατανοήσει ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή στέρησαν από την Αμερική τις πολύτιμες ζωές των πατριωτών της και εξάντλησαν τον πλούτο και την ευημερία του έθνους.



Επιπλέον, ο Κεντ ισχυρίστηκε ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και Αμερικανοί δημοσιογράφοι με μεγάλη επιρροή έσπειραν παραπληροφόρηση που έκανε τον Τραμπ να υπονομεύσει την πολιτική του πλατφόρμα «Πρώτα η Αμερική». Η επιστολή συνέχιζε λέγοντας ότι αυτή η αντήχηση χρησιμοποιήθηκε για να τον παραπλανήσει, ώστε να πιστέψει ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι αυτό ήταν ένα ψέμα.

Ποιος είναι ο Τζόζεφ Κεντ

Ο Κεντ είναι υποστηρικτής ακροδεξιών θεωριών συνωμοσίας και επικυρώθηκε οριακά από τη Γερουσία για τη θέση του διευθυντή τον περασμένο Ιούλιο, με πολλούς Δημοκρατικούς να επικρίνουν τις διασυνδέσεις του με εξτρεμιστικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων μελών των Proud Boys. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την επικύρωση του διορισμού του, ο Κεντ αρνήθηκε επίσης να υπαναχωρήσει από τους ισχυρισμούς ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες υποκίνησαν τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ ή ότι ο Τραμπ είχε κερδίσει τις εκλογές του 2020.



O Κεντ ήταν δύο φορές αποτυχημένος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για το Κογκρέσο από την πολιτεία της Ουάσιγκτον. Προηγουμένως, ο Κεντ είχε υπηρετήσει 11 φορές στο εξωτερικό με τον αμερικανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ στο Ιράκ. Αργότερα έγινε παραστρατιωτικός αξιωματικός στη CIA, προτού εγκαταλείψει την κυβερνητική υπηρεσία μετά τον θάνατο της συζύγου του.



Ο Κεντ επικαλέστηκε τη στρατιωτική του θητεία και τον θάνατο της συζύγου του στην επιστολή του, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν προσφέρει κανένα όφελος στον αμερικανικό λαό, ούτε δικαιολογεί το κόστος των αμερικανικών ζωών.

