Το Ιράν επιδιώκει αποζημίωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορώντας τα ότι επέτρεψαν τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικού εδάφους, όπως ενημέρωσε ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού με επιστολή του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Nournews που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Στην επιστολή του, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί αναφέρει ότι η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί το έδαφός τους για τις επιθέσεις συνιστά «μια άδικη ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία συνεπάγεται κρατικής ευθύνης».

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν παγκόσμια ευθύνη να επανορθώσουν, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης για όλες τις υλικές και ηθικές ζημίες που προκλήθηκαν.