Σοκ επικρατεί στη Λειψία, στην ανατολική Γερμανία, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τοπικό δίκτυο MDR, επικαλούμενο επίσημες πηγές από την αστυνομία, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς που κινούνταν στο κέντρο της πόλης.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για δύο ανθρώπους που έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μεγάλος, με τις αρχές και τα σωστικά συνεργεία να βρίσκονται επί τόπου για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή τους στα νοσοκομεία.

Το ιστορικό των επιθέσεων με οχήματα στη Γερμανία

Το περιστατικό στη Λειψία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ανάλογα αιματηρά γεγονότα που έχουν καταγραφεί επί γερμανικού εδάφους τα τελευταία χρόνια. Η μέθοδος της χρήσης οχημάτων ως μέσο επίθεσης έχει πλήξει αρκετές φορές τη χώρα στο πρόσφατο παρελθόν.

Η μνήμη στρέφεται στις πολύνεκρες επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές, με κυριότερες εκείνες του Βερολίνου το 2016 και του Μαγδεβούργου το 2024. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στις αρχές του 2025 στο Μόναχο, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης του συνδικάτου ver.di, γεγονότα που έχουν θέσει τις γερμανικές αρχές σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας για την ασφάλεια των δημόσιων χώρων.