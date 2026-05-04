Εξαρθρώθηκε συμμορία που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα, με την Ελληνική Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη ενός 25χρονου, ο οποίος φέρεται ως αρχηγικό μέλος, ενώ οι συνεργοί του παραμένουν ασύλληπτοι.

Σε διάστημα περίπου ενός μήνα, οι δράστες πραγματοποίησαν τουλάχιστον έξι ληστείες, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία. Προσποιούνταν τους πελάτες, επιβιβάζονταν στα ταξί και εμφανίζονταν ιδιαίτερα φιλικοί και ομιλητικοί, προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες.

Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις προπλήρωναν τη διαδρομή, ώστε να πείσουν τα θύματά τους. Στη συνέχεια ζητούσαν να μεταφερθούν σε απομονωμένα σημεία, όπου και εκδήλωναν την επίθεση.

Οι μαρτυρίες που σοκάρουν

Θύμα της συμμορίας περιέγραψε στο Live News τα όσα έζησε:

«Ήμουνα στην Αγία Βαρβάρα. Μου σήκωσε το χέρι. Μου ζήτησε να τον πάω κάπου κοντά. Ήταν προσιτός, δε μίλαγε άσχημα, μου έπιασε κουβέντα, δεν ψυλλιάστηκα εγώ κάτι. Και την ώρα που φτάσαμε, έβγαλε το μαχαίρι, μου το έβαλε στα πλευρά και μου πήρε κινητό, πορτοφόλι, λεφτά».

Άλλο θύμα περιέγραψε στο Live News πως «τρία άτομα ήτανε. Και όταν φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, ο ένας μ’ έπιασε πίσω από τον λαιμό, ο άλλος από τα χέρια, ο άλλος βγήκε από το αμάξι και ήρθε από την αριστερά στο παράθυρο. Κι έπιασε το άλλο χέρι για να μην κάνω τίποτα».

Η συμμορία δρούσε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ακόμη και σε κεντρικά σημεία. Οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον έξι περιπτώσεις, με κοινά χαρακτηριστικά και πανομοιότυπη δράση.

Μία 54χρονη οδηγός ταξί περιέγραψε στο Live News: «Ο ένας από πίσω με έπιασε από το λαιμό και ο άλλος από την θέση του συνοδηγού με απειλούσε με μαχαίρι».

«Ζώνη δεν μου τράβηξε εμένα. Μου είχε βάλει το χέρι του στον λαιμό. Με έσφιγγε με το χέρι του. Και με έσφιγγε με το μαχαίρι εδώ στα πλευρά. Μετά μόλις βγήκαν από το ταξί, ναι έφερα αντίσταση. Τους έβριζα εγώ αυτούς μήπως γυρίσουν πίσω. Τρεχάλα αυτοί και έμαθα ότι έκαναν και σε άλλα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλος οδηγός ανέφερε στο Live News χαρακτηριστικά: «επιβίβασα τρία άτομα. Πήγαμε προς Αγία Βαρβάρα και κάποια στιγμή, όταν φτάσαμε στον προορισμό μας, με ακινητοποιήσανε. Ο ένας που ήταν πίσω μου μ’ έπιασε απ’ το λαιμό, ο άλλος που ήταν δεξιά μ’ έπιασε στα χέρια για να μην μπορώ να κινηθώ. Είπαν «δεν θα σου κάνουμε κακό. Θέλω τα λεφτά». Εγώ του είπα «Άμα θέλεις τα λεφτά, μ’ αφήνεις και στα δίνω». Τους έδωσα το πορτοφόλι. Μαζί με την είσπραξη και αυτά που είχα γιατί είχα κάποια service κι αυτά να δώσω. Ε, πάνω από 250 ευρώ ήταν».

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή άλλου θύματος στο Live News: «την ώρα που μου έβαλαν το μαχαίρι στην κοιλιά σκέφτηκαν τα δύο παιδιά μου». «Του είπα φίλε, έχω δύο παιδιά… Πάρε ό,τι θέλεις… Μου είπε «μετρητά». Άνοιξε το τεμπέλη, μου πήρε το πορτοφόλι που είχα. Πήρε το κινητό και έφυγε. Ούτε με χτύπησε ούτε έκανε κάτι χειρότερο. Εντάξει, και εγώ δεν αντέδρασα, γιατί δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει εκείνος με το μαχαίρι που είχα δίπλα μου. 11:30 η ώρα το πρωί κάτι τέτοιο. Ένας δρόμος στην Αγιά Βαρβάρας. Ήταν απλά εκείνη την ώρα είχε ησυχία. Δεν ήταν ερημιά».

Ο 25χρονος που συνελήφθη έχει ήδη αναγνωριστεί από θύματα, ενώ οι έρευνες της Ελληνική Αστυνομία συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών του και τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες υποθέσεις.