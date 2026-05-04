Η αποστολή του Ολυμπιακού πέταξε για το Πριγκιπάτο ενόψει του αυριανού Game 3 με τη Μονακό για τα play off της Euroleague χωρίς τον Τάισον Γούορντ, αλλά με τους αδερφούς Αγγελόπουλους μαζί.

Ωστόσο ο παίκτης που έκλεψε τις εντυπώσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», δεν ήταν άλλος από τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών έφτασε στο αεροδρόμιο με μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη μπλούζα, η οποία ήταν αφιερωμένη στο πρώτο ευρωπαϊκό των Πειραιωτών στη Ρώμη το 1997.

Εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο από την Μπαρτσελόνα, με 73-58 στον μεγάλο τελικό. Είναι ξεκάθαρο πως ο Φουρνιέ, έχει στο μυαλό του μόνο την κατάκτηση της Euroleague φέτος στο Final-4 της Αθήνας.