Στο πλαίσιο της διυπουργικής συνέντευξης Τύπου για τις δράσεις ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το σύνολο των παρεμβάσεων του Υπουργείου Μεταφορών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ο κ. Κυρανάκης ανέδειξε τόσο τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί όπως η ενίσχυση του στόλου ειδικών οχημάτων για δωρεάν μετακινήσεις ΑμεΑ, η καθολική προσβασιμότητα του στόλου της ΟΣΥ με ράμπες και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας, όσο και το νέο, ολοκληρωμένο πακέτο δράσεων που χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως υπογράμμισε, η προσβασιμότητα δεν αποτελεί πλέον στόχο επί χάρτου, αλλά μετρήσιμη πολιτική με συγκεκριμένες υπηρεσίες και αποτελέσματα, που αποτυπώνονται στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη:

«Η προσπάθεια που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών – στα λεωφορεία, στο μετρό και στον σιδηρόδρομο – έχει έναν σαφή στόχο: να βελτιώνουμε στην πράξη την καθημερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα των συμπολιτών μας με αναπηρία, με μετρήσιμα αποτελέσματα και λογοδοσία.

Τις τελευταίες ημέρες παρουσιάσαμε παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται. Αυξήσαμε τον στόλο των ειδικών οχημάτων της ΟΣΥ που διατίθενται δωρεάν, με ραντεβού, για μετακινήσεις ατόμων με αναπηρία – είτε για εργασία είτε για οποιαδήποτε καθημερινή ανάγκη. Τα δρομολόγια, που ήδη έχουν φτάσει τις 3.000, αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν.

Παράλληλα, για πρώτη φορά, το σύνολο του στόλου της ΟΣΥ διαθέτει ράμπες για αμαξίδια, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση των εργαζομένων, ώστε να υποστηρίζουν έμπρακτα την ισότιμη πρόσβαση. Την ίδια στιγμή, η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας για δωρεάν μετακινήσεις στο μετρό έβαλε τέλος σε μια χρονοβόρα διαδικασία για τους επιβάτες.

Με αυτή τη βάση, προχωράμε πλέον σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου:

1. Ενίσχυση στόλου αστικών λεωφορείων

Με χρηματοδότηση 129 εκατ. ευρώ, προστίθενται 210 νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο μείωση χρόνου αναμονής κατά 15% και ενίσχυση περιοχών με αυξημένες ανάγκες, όπως η Δυτική Αττική και η Δυτική Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωση έως το 2028.

2. Αναβάθμιση συρμών Γραμμής 1

Αναβάθμιση 10 πρόσθετων συρμών, με προσβάσιμα βαγόνια (ράμπες, ειδικές θέσεις, συστήματα συγκράτησης αμαξιδίων, προσαρμοσμένες ηχητικές ανακοινώσεις). Στόχος η μείωση της συχνότητας στα 5 λεπτά έως το 2028.

3. Αναβάθμιση σταθμών Γραμμής 1

Βελτιώσεις σε αποβάθρες, φωτισμό, ανελκυστήρες, ράμπες και πληροφόρηση επιβατών στους 24 σταθμούς του Ηλεκτρικού. Στόχος η αύξηση των ημερήσιων μετακινήσεων ατόμων με αναπηρία από 4.000 σε 10.000 έως το 2029.

4. Προμήθεια 12 νέων συρμών για Μετρό (Γραμμές 2 & 3)

Αναμένεται μείωση χρόνου αναμονής στα 3,5 λεπτά και σημαντική αύξηση της χρήσης από άτομα με αναπηρία. Ολοκλήρωση έως το 2029.

5. Ψηφιακή καθοδήγηση σε σταθμούς μετρό

Επέκταση του πιλοτικού συστήματος της Ακρόπολης σε όλους τους σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης έως το 2028, με εφαρμογή που καθοδηγεί κυρίως άτομα με οπτική αναπηρία.

6. Αναβάθμιση 33 σιδηροδρομικών σταθμών

Παρεμβάσεις σε προαστιακούς και υπεραστικούς σταθμούς με ράμπες, ανελκυστήρες, απτικές επιφάνειες, φωτισμό και πληροφορίες σε Braille. Έναρξη εργασιών το 2027, ολοκλήρωση έως το 2029.

7. Υπηρεσίες μεταφοράς κατά παραγγελία

Ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφορών κατά παραγγελία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια, εξυπηρετώντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες (ΑμεΑ, ηλικιωμένους, ευάλωτες ομάδες) με τηλεφωνική ή ψηφιακή κράτηση.

8. Κοινωνικό leasing οχημάτων

Μέση επιδότηση 13.000 ευρώ, με επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία και πρόσθετη επιδότηση για αγορά οικιακού φορτιστή. Στόχος η ουσιαστική μείωση του κόστους μετακίνησης.

9. Επιδότηση ηλεκτρικών ταξί ειδικού τύπου

Ενίσχυση έως 29.000 ευρώ για την αγορά προσβάσιμων ηλεκτρικών ταξί, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

10. Ενίσχυση προσβασιμότητας με οριζόντιες παρεμβάσεις

Σε όλο το δίκτυο μεταφορών, με τεχνολογικές λύσεις, εκπαίδευση προσωπικού και συνεχή βελτίωση υπηρεσιών, με βάση τις ανάγκες των πολιτών.

Το σχέδιο αυτό δεν είναι απλώς μια σειρά έργων. Είναι μια συνειδητή επιλογή: να κάνουμε τις μεταφορές πιο δίκαιες, πιο προσβάσιμες και πιο ανθρώπινες για όλους».