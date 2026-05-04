Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη που παίρνει σάρκα και οστά, καθώς κορυφαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν για ένα κρίσιμο «παράθυρο ευκαιρίας» της Μόσχας τα επόμενα δύο χρόνια, με δεδομένο εξάλλου πως οι διατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε οριακό σημείο και ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί ανοιχτά τη συνοχή του ΝΑΤΟ, οι φόβοι εστιάζονται στο ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να αναζητά τη χρυσή ευκαιρία για μία νέα επίθεση που θα δοκιμάσει τις αντοχές της Δύσης.



Η ανησυχία εστιάζεται στο γεγονός ότι η ΕΕ δεν θα είναι πλήρως θωρακισμένη αμυντικά πριν από το 2030. Αυτό το κενό ισχύος, σε συνδυασμό με την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, δημιουργεί ένα επικίνδυνο σκηνικό. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Πούτιν, αν και πιεσμένος στο μέτωπο της Ουκρανίας, ίσως επιλέξει την «οριζόντια κλιμάκωση».



Αντί για μια γενικευμένη εισβολή, οι ειδικοί φοβούνται υβριδικές επιθέσεις με drones στη Βαλτική, επιχειρήσεις στην Αρκτική ή προκλητικές κινήσεις σε «γκρίζες ζώνες» που θα σπείρουν τον διχασμό στους συμμάχους για το αν πρέπει να ενεργοποιηθεί το Άρθρο 5.



Η «απελπισία» της Ρωσίας χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος, καθώς η Μόσχα μπορεί να αναζητήσει διέξοδο μέσω της επέκτασης της σύγκρουσης. Παρά τις καθησυχαστικές φωνές από το επίσημο ΝΑΤΟ, η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.



Η επόμενη διετία θα κρίνει αν η Ευρώπη μπορεί να προστατεύσει τα σύνορά της μόνη της ή αν θα πέσει στην παγίδα ενός «ψυχολογικού πολέμου» που στοχεύει να διαλύσει τη δυτική ενότητα, σύμφωνα με το Politico.