Η φετινή «Ημέρα του Star Wars» γιορτάστηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου, ο οποίος επέλεξε να μοιραστεί μια ψηφιακή σύνθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον ρόλο του Mandalorian. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της προεδρίας να συνδεθεί με την pop κουλτούρα, χρησιμοποιώντας σύμβολα που αντιπροσωπεύουν τη δύναμη και την προστασία.

Στην εικόνα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται με την πλήρη πανοπλία Beskar, κρατώντας την αμερικανική σημαία σε ένα χιονισμένο και τραχύ τοπίο. Η λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση ήταν ξεκάθαρη:

«Σε έναν γαλαξία που απαιτεί δύναμη — η Αμερική είναι έτοιμη. Αυτός είναι ο δρόμος. Είθε η 4η Μαΐου να είναι μαζί σου».

Η λεπτομέρεια που έκλεψε την παράσταση

Αν και η εμφάνιση του προέδρου ως κυνηγού επικηρυγμένων τράβηξε τα βλέμματα, η πιο πολυσυζητημένη λεπτομέρεια βρίσκεται στη ζώνη του. Εκεί, μέσα στην ειδική θήκη, διακρίνεται ο Grogu (γνωστός στο ευρύ κοινό ως Baby Yoda).

Στο στιγμιότυπο, ο πρόεδρος κρατά το κράνος του στο χέρι, αποκαλύπτοντας το πρόσωπό του. Παρόλο που στον κώδικα των Mandalorian η αποκάλυψη αυτή αποτελεί σοβαρό ατόπημα, η ψηφιακή σύνθεση φαίνεται να ακολουθεί την αισθητική της σειράς του Disney+, όπου ο πρωταγωνιστής έχει εμφανιστεί χωρίς το κράνος σε κομβικές στιγμές.

Στρατηγική επιλογή ή απλό meme;

Η χρήση ενός τόσο αναγνωρίσιμου χαρακτήρα από έναν επίσημο κρατικό λογαριασμό δεν είναι μια τυχαία επιλογή. Ο Mandalorian συμβολίζει την ανεξαρτησία, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα να επιβιώνει κανείς σε εχθρικά περιβάλλοντα, αξίες που η επικοινωνιακή ομάδα του Λευκού Οίκου θέλει να ταυτίσει με το προφίλ του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, με πολλούς να σχολιάζουν τον ανορθόδοξο τρόπο με τον οποίο η πολιτική ηγεσία επιλέγει να επικοινωνήσει με τους πολίτες μέσω των social media. Η παρουσία της αμερικανικής σημαίας σε έναν γαλαξία που, σύμφωνα με την ιστορία, προϋπάρχει των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζει τον συμβολικό και όχι τον ρεαλιστικό χαρακτήρα της δημιουργίας, που στόχο έχει να αναδείξει την Αμερική ως μια έτοιμη και ισχυρή δύναμη.