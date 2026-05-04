Ανησυχία προκαλεί βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και καταγράφει την παρουσία λύκου σε κεντρικό σημείο της Βαρυμπόμπης, μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Στο οπτικό υλικό, ο λύκος διακρίνεται να κινείται ατάραχος στην πλατεία της περιοχής κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, προκαλώντας εύλογη ανησυχία στους κατοίκους.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθα, γεγονός που εξηγεί την εμφάνιση άγριων ζώων σε περιαστικές ζώνες, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο Δήμος Αχαρνών έχει ήδη εκδώσει σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες για το πώς πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση που έρθουν αντιμέτωποι με λύκο:

Δεν τρέχουμε και δεν πλησιάζουμε το ζώο. Διατηρούμε οπτική επαφή από ασφαλή απόσταση.

Αν ο λύκος πλησιάσει, προσπαθούμε να τον απομακρύνουμε κάνοντας έντονο θόρυβο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.

Αποφεύγουμε τις βόλτες με σκύλους σε περιαστικές περιοχές και στον δρυμό, ειδικά νωρίς το πρωί και το σούρουπο. Σε κάθε περίπτωση, τα κατοικίδια πρέπει να είναι δεμένα με λουρί.

Δεν αφήνουμε τροφή ή υπολείμματα που μπορεί να προσελκύσουν άγρια ζώα.

Ενημερώνουμε άμεσα το Δασαρχείο ή τις αρμόδιες αρχές για κάθε σχετικό περιστατικό.

Ο Δήμος τονίζει ότι παρακολουθεί στενά τα περιστατικά και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την ασφάλεια των κατοίκων αλλά και την προστασία της άγριας ζωής.