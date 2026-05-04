Ένα βήμα από την πρόκριση στα Super Finals του World Cup, βρίσκεται η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών η οποία επικράτησε με 14-9 της Ουγγαρίας.

Η Ουγγαρία ήταν αυτή που ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση και πήρε το προβάδισμα με 3-1, ωστόσο η Ελλάδα με γκολ των Σάντα, Πάτρα και Σιούτη έκανε την ανατροπή.

Η «γαλανόλευκη» στο δεύτερο ημίχρονο είχε περισσότερες λύσεις και κυριάρχησε στο τελευταίο οκτάλεπτο αυξάνοντας την διαφορά και έφτασε στο τελικό 14-9.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-3, 3-4, 2-6

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Νέσμελι, Σίλαγκι, Βάλι 1, Βάρο 1, Ντομσόντι, Ντόμπι, Χετζλ, Λειμέτερ, Αλάκσα, Φάραγκο 4, Γκάρντα 1, Γκολοπένζα, Λέντβεϊ 1, Χάιντου 1.

ΕΛΛΑΔΑ: Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 1, Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 4, Σιούτη 5, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη.