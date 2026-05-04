Ένα ακόμα περιστατικό εκτεταμένων βανδαλισμών σε σχολική μονάδα σημειώθηκε, αυτή τη φορά, στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στις υποδομές του κτιρίου.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό το πρωί της Δευτέρας, 4 Μαΐου 2026, όταν εκπαιδευτικοί και μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με εικόνες καταστροφής σε διάφορους χώρους του σχολείου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, οι άγνωστοι δράστες έγραψαν υβριστικά συνθήματα στους τοίχους, ενώ χρησιμοποίησαν σκόνη πυροσβεστήρων στους διαδρόμους. Παράλληλα, σημειώθηκε παραβίαση του κυλικείου με διασπορά τροφίμων, ενώ έσπασαν και μια πόρτα στην προσπάθειά τους να εισβάλουν σε κλειδωμένη αίθουσα.

Κωνσταντάτος: Αποκαρδιωτικό, τα έσπασαν όλα για χαβαλέ

Αναφερόμενος στην κατάσταση, ο Δήμαρχος Ελληνικο – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, σημείωσε πως «είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις». Συμπλήρωσε δε ότι «η δημοτική αρχή έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να διασφαλίζει τα σχολεία μας και τέτοιες πράξεις βανδαλισμού αποτελούν σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειές μας», υπογραμμίζοντας την υποβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Κωνσταντάτος προσέθεσε ότι «παλεύουμε μόνοι μας με το τέρας, δυστυχώς» και ανέφερε χαρακτηριστικά πως «τα έσπασαν όλα για χαβαλέ, μία ακόμα καταστροφή προστέθηκε στον αριθμό των συνεχών βανδαλισμών». Ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι πλέον αποδεκτή, λέγοντας πως «η παιδεία μας σε κρίση, ασυδοσία συνεχής και ο λογαριασμός σε εσάς τους υπόλοιπους πολίτες», ενώ υποστήριξε ότι θα προχωρήσει σε τοποθέτηση καμερών περιμετρικά των ομάδων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, άνδρες του οποίου βρέθηκαν στον χώρο για την καταγραφή των ζημιών. Στο πλαίσιο της έρευνας για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, πραγματοποιήθηκε συλλογή αποτυπωμάτων και εξετάζεται το υλικό από τα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Δήμος έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την άμεση αποκατάσταση των φθορών, ώστε το σχολείο να επανέλθει σε πλήρη λειτουργικότητα.