Ο Κρίστιαν Κίβου λίγο μετά τους πανηγυρισμούς στην Ίντερ για το 21ο πρωτάθλημα, έδειξε στη συνέντευξη Τύπου πόσο εκτιμά το επιτελείο που είχε φέτος.

Ο Κρίστιαν Κίβου οδήγησε την Ίντερ στην κορυφή της Serie A και στο 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας του συλλόγου. Ο Ρουμάνος τεχνικός των «Νερατζούρι», αφού πρώτα πανηγύρισε με τους παίκτες του παρέστη στη συνέντευξη Τύπου δίχως όμως να μιλήσει.

Εκεί θέλησε να αναδείξει τους συνεργάτες του και την προσφορά τους. Κάλεσε τους συνεργάτες του να είναι όλοι παρόντες μπροστά στους δημοσιογράφους κι εκείνος αρκέστηκε να πει από το μικρόφωνο: «Δεν θα μιλήσω εγώ απόψε. Θα το κάνουν οι συνεργάτες μου, στους οποίους αξίζουν συγχαρητήρια και τα εύσημα». Αποχωρώντας ξεκίνησε να τους χειροκροτά για να ακολουθήσουν όλοι στην αίθουσα Τύπου.