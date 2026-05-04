Ένα παραλίγο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου στην Εθνική Οδό, στον κόμβο εισόδου για το Ρέθυμνο, όταν ένα λευκό αυτοκίνητο κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, την ώρα που στον δρόμο υπήρχε αυξημένη κίνηση.

Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με διερχόμενους που βρέθηκαν στο σημείο, αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι κινούνταν ανάποδα, ακινητοποίησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι υπόλοιποι οδηγοί και στη συνέχεια κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Οι οδηγοί που περνούσαν από το σημείο προσπάθησαν να μειώσουν ταχύτητα και να αποφύγουν το ακινητοποιημένο όχημα, πριν προκληθεί κάποιο ατύχημα που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες, σύμφωνα με το zarpanews.gr.