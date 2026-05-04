Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη και επικίνδυνη επιχείρηση της αστυνομίας σημειώθηκε στη Νότια Αφρική, κατά την οποία άνδρες των Αρχών κλήθηκαν να αναζητήσουν τα λείψανα ενός επιχειρηματία σε ποτάμι που είχε πλημμυρίσει και στο οποίο υπήρχαν κροκόδειλοι. Η επιχείρηση συνδέεται με την εξαφάνιση του άνδρα την περασμένη εβδομάδα και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο απαιτητικές και επικίνδυνες έρευνες των τελευταίων ετών στη χώρα.

Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα πλημμυρικά νερά την περασμένη εβδομάδα. Το αυτοκίνητό του είχε ακινητοποιηθεί προσπαθώντας να διασχίσει μια χαμηλή γέφυρα μέσα στον πλημμυρισμένο ποταμό. Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο, το όχημα ήταν άδειο, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι είχε παρασυρθεί από τα νερά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, συνταγματάρχη Μάβελα Μασόντο.

Οι Αρχές χρησιμοποίησαν drones και ελικόπτερα στην επιχείρηση έρευνας και εντόπισαν ένα μικρό νησί όπου βρίσκονταν αρκετοί κροκόδειλοι, σύμφωνα με τον Γιοχάν «Πότι» Ποτγκίτερ, διοικητή μονάδας δυτών της αστυνομίας, βλέποντας έναν συγκεκριμένο κροκόδειλο πολύ μεγάλο με ασυνήθιστα φουσκωμένη κοιλιά.

Όπως ανέφερε, από την εμπειρία τους μπορούσαν να καταλάβουν ότι ένα από τα ζώα είχε πρόσφατα τραφεί με μεγάλη ποσότητα. «Εκτός από το ότι είχε εξαιρετικά φουσκωμένη κοιλιά, δεν κινούνταν ιδιαίτερα ούτε αντιδρούσε στον θόρυβο από τα drones και το ελικόπτερο».

Στη συνέχεια το ερπετό θανατώθηκε, πριν ο Ποτγκίτερ ξεκινήσει την «ιδιαίτερα επικίνδυνη και σύνθετη επιχείρηση» ανάκτησης.

Ο ίδιος κατέβηκε με σχοινί από ελικόπτερο στο ποτάμι που ήταν γεμάτο κροκόδειλους, στο πλαίσιο της αναζήτησης του επιχειρηματία. Αν και το ερπετό που θεωρήθηκε ότι είχε καταβροχθίσει τον αγνοούμενο είχε ήδη θανατωθεί, ο Ποτγκίτερ δήλωσε ότι «η επιχείρηση παρέμεινε εξαιρετικά αγχωτική. Το μπροστινό μέρος ενός κροκόδειλου δεν είναι το καλύτερο σημείο για να τον πλησιάσεις».

Αμέσως μετά, ο Ποτγκίτερ χρησιμοποίησε σχοινί για να ασφαλίσει το ζώο, ώστε να μπορέσει να ανασυρθεί με το ελικόπτερο και στη συνέχεια έδωσε σήμα στον πιλότο και μαζί με το ζώο ανελκύστηκαν από τον ποταμό. Ο ίδιος παρέμεινε κρεμασμένος από το σχοινί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, μέχρι να φτάσουν στο κέντρο επιχειρήσεων.

Ο τεράστιος κροκόδειλος, μήκους 4,5 μέτρων και βάρους 500 κιλών, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο κοντινό Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, όπου εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα μέσα στο έντερό του. Τώρα θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις DNA για να επιβεβαιωθεί αν τα λείψανα ανήκουν στον αγνοούμενο άνδρα.

Ο Ποτγκίτερ ανέφερε ότι, πέρα από ανθρώπινα υπολείμματα, βρέθηκαν και έξι διαφορετικά ζευγάρια παπουτσιών, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει περισσότερα θύματα, χωρίς όμως να είναι βέβαιο, σημειώνοντας ότι «ένας κροκόδειλος τρώει ή καταπίνει τα πάντα».

Ο υπηρεσιακός αρχηγός της αστυνομίας της Νότιας Αφρικής, αντιστράτηγος Πούλενγκ Ντιμπάνε, επαίνεσε τον Ποτγκίτερ για το θάρρος του, σύμφωνα με το AOL.com.