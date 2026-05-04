Ο Άλφα Ντιαλό δεν πρόκειται να ξαναπαίξει σε ματς της σειράς της ομάδας του, της Μονακό, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Η Μονακό φιλοξενεί τον Ολυμπιακό την Τρίτη (20:45) και από την πλευρά της θέλει τη νίκη για να μειώσει σε 2-1 τη σειρά ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη φυσικά θέλει να τελειώσει αυτή την διαδικασία. Οι Γάλλοι ωστόσο θα έχουν μία πολύ μεγάλη απουσία.

Ο Άλφα Ντιαλό χάνει το υπόλοιπο της σειράς, όπως τόνισε ο assistant coach, Γκλαντίρ μετά την επικράτηση της ομάδας του επί του Στρασβούργου: «Θα λείψει για τις επόμενες εβδομάδες. Δεν ξέρω για πόσο καιρό. Για τον Ντάνιελ Τάις περιμένουμε μια νέα γνώμη, για να δούμε αν μπορεί να παίξει την Τρίτη. Ο Μίροτιτς θα λείψει επίσης για αρκετές εβδομάδες. Ως προς τον Μπεγκάριν θα τον έχουμε πίσω την Τρίτη στην Euroleague», ήταν τα λόγια του.

Ο Ντιαλό είναι σοβαρή απουσία για τους Γάλλους ενώ εκτός των άλλων φέτος έχει βγει αμυντικός της χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Φέτος στην Ευρωλίγκα ο Ντιαλό έχει 11.9 πόντους ως μέσο όρο ανά αγώνα, 4.4 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 0.5 μπλοκ.