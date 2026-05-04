Την ενεργοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της ενδυνάμωσης της αυτοαπασχόλησης και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που συνεισφέρουν στην αύξηση της απασχόλησης, έχει ως στόχο η δράση «Ξεκινώ επιχειρηματικά», με την υποβολή αιτήσεων να ανοίγει την ερχόμενη Τετάρτη, 6 Μαίου.

Πληθυσμός-στόχος είναι κυρίως εξειδικευμένοι & καταρτισμένοι νέοι με επιχειρηματική ικανότητα και νοοτροπία για δραστηριοποίηση σε βιώσιμους & σύγχρονους τομείς (π.χ. ΤΠΕ, Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά, Τουρισμός, κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δημιουργούν νέες, βιώσιμες θέσεις απασχόλησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπο σύσταση και νεοσύστατες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που συστήνονται από φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/2016 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), καθώς και νέες επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι ή εταιρικά/πολυμετοχικά σχήματα με νομικές μορφές, όπως ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση) που έκαναν έναρξη μετά την 1/1/2025, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α – Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης και όχι πέραν των 365 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Κατηγορία Β – Νεοσύστατες: Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί από την 01/1/2025 έως και την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να έχουν συνεχή λειτουργία αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου έως και την αποπληρωμή της επένδυσης.

​​​​​

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.​

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη δράση είναι οι ακόλουθες:

Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.) Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.) Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις Προμήθεια αναλωσίμων Προμήθεια εξοπλισμού / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Αποσβέσεις παγίων Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)και μοναδιαίου κόστους για την δημιουργία νέας/ων θέσης/εων απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας μία (1) ΕΜΕ​

Προϋπολογισμός: 70.000.000 ευρώ

€55.000.000 για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

€15.000.000 για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε