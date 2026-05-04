Είκοσι επτά χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, θα απευθυνθεί αύριο Τρίτη 5 Μαΐου, στις 13.00 μ.μ. και πάλι προς το Σώμα, σε Ειδική Συνεδρίαση που πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Να σημειωθεί πως η ιστορικής σημασίας συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του Προκαθήμενου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Να σημειωθεί ότι φέτος ο κ. Βαρθολομαίος συμπληρώνει 35 έτη Πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον Παναγιώτατο το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα. Η ομιλία του ίδιου του Οικουμενικού Πατριάρχη αναμένεται να αναπτυχθεί σε δύο βασικούς άξονες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πατριαρχική του δράση: την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών και τη σημασία υιοθέτησης ουσιαστικών πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη συνέχιση και εμβάθυνση του διαθρησκειακού και διαχριστιανικού διαλόγου, αλλά και στη συνεργασία μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο έχει επενδύσει συστηματικά εδώ και δεκαετίες, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης. Ενδεικτικό της απήχησης αυτής της δράσης είναι το γεγονός ότι εξελέγη μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, καταλαμβάνοντας τη θέση που κατείχε μέχρι τον θάνατό του ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄. Παράλληλα, η σταθερή του προσήλωση σε ζητήματα οικολογίας και βιώσιμης ανάπτυξης του έχει προσδώσει διεθνώς τον χαρακτηρισμό «πράσινος πατριάρχης», αποτυπώνοντας τον ρόλο του ως πρωτοπόρου σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ο κ. Βαρθολομαίος είναι ο μοναδικός Οικουμενικός Πατριάρχης που έχει επισκεφθεί σχεδόν το σύνολο των Ορθόδοξων Εκκλησιών ανά τον κόσμο, ενώ έχει γίνει δεκτός με ιδιαίτερες τιμές σε χώρες της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, ενισχύοντας τον διεθνή ρόλο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Βάσει του προγράμματος, ο Πατριάρχης θα έχει συνάντηση και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ενώ το βράδυ θα παραστεί σε τιμητική εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών. Θα τελέσει επίσης Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, συμπροσευχόμενος με τον κ. Ιερώνυμο, ενώ θα δώσει το «παρών» και στην τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα από τη Νομική Σχολή και το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο θέατρο «Παλλάς» με θέμα τη διαχρονική πορεία και τον οικουμενικό ρόλο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Στην ίδια εκδήλωση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο καθηγητής Άγγελος Συρίγος και η πρύτανης της ΑΣΚΤ Ερατώ Χατζησάββα, πλαισιώνοντας μια συζήτηση με έντονο πολιτιστικό και ακαδημαϊκό χαρακτήρα.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με στάση στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 190 χρόνια από την ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, όπου ο Πατριάρχης θα απευθυνθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα παρουσία του προέδρου της, Γεώργιου Μπαμπινιώτη. Την ίδια ημέρα, θα τιμηθεί και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το πολυετές φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό του έργο, λαμβάνοντας την ανώτατη διάκριση του Χρυσού Σταυρού μετά δάφνης, επιβεβαιώνοντας τον ευρύτερο ρόλο του πέρα από τα στενά εκκλησιαστικά όρια.