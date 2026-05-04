Ο Τζακ Ριντ, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας που είναι αρμόδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τόνισε χθες Κυριακή 3/5 ότι δεν πιστεύει πως ενδεχόμενη επανέναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν θα είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Δεν νομίζω πως θα σπάγαμε την αποφασιστικότητά τους (…) Κι ένας λόγος είναι πως, γι’ αυτούς, (ο πόλεμος) είναι υπαρξιακό ζήτημα», εξήγησε ο κ. Ριντ στο ABC News.

Όπως το βλέπει ο γερουσιαστής, μετά τις επιχειρήσεις «αποκεφαλισμού» της θρησκευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας τους και με τις απειλές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζονται σε σκληρό τόνο, οι Ιρανοί έχουν μόνο μια επιλογή, «να συνεχίσουν να μάχονται».

Κατά συνέπεια, πρόσθεσε ο έμπειρος πολιτικός, η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να προσεγγίσει τις διαπραγματεύσεις -ο μοναδικός γύρος των οποίων στο Πακιστάν ήταν άκαρπος- με σοβαρότητα.

«Δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος έχει σχέδιο», επισήμανε ωστόσο ο Τζακ Ριντ. «Νομίζω πως φέρεται παρορμητικά. Από τη μια μέρα στην άλλη, το ζήτημα είναι πώς νιώθει, και δεν του παρέχονται, νομίζω, η υποστήριξη και ο σχεδιασμός που απαιτούνται για να κάνει σωστές κρίσεις» πρόσθεσε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το dpa.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου, έπειτα από κάπου 40 ημέρες αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιποίνων σ’ όλη τη Μέση Ανατολή, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διπλωματικές διεργασίες.

Το Ιράν υπέβαλε προ ημερών μέσω Ισλαμαμπάντ σχέδιο στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της διπλωματικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ στην Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον έχει ήδη απαντήσει—αν και, δημόσια, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αναφέρει μόνο ότι θα το «μελετήσει», αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν θα το δεχτεί και κρατώντας ανοικτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης του πολέμου.