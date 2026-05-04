Ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα και αυτή τη φορά όχι για κάποια μαγική στιγμή μέσα στο γήπεδο, αλλά για μια εντυπωσιακή επιλογή που φορούσε στον καρπό του.

Η συλλογή ρολογιών του Αργεντινού σούπερ σταρ αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο θαυμασμού για τους λάτρεις της υψηλής ωρολογοποιίας. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχει πρόσβαση σχεδόν σε κάθε σπάνιο και πολυτελές κομμάτι της αγοράς, αλλά κυρίως η αισθητική συνέπεια με την οποία επιλέγει κάθε φορά το κατάλληλο ρολόι. Ο Μέσι ξεχωρίζει για το διακριτικό αλλά άψογο γούστο του, επιλέγοντας συνήθως μοντέλα που αποπνέουν κομψότητα, ενώ γνωρίζει απόλυτα πότε να στραφεί σε πιο εκκεντρικές επιλογές και πότε σε πιο κλασικές.

Από το Rolex Land-Dweller μέχρι το χρυσό Audemars Piguet και το συλλεκτικό Rolex «Le Mans» που φόρεσε κατά την ανανέωση του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι, κάθε εμφάνισή του έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης. Το ίδιο συνέβη και τώρα, με αφορμή την παρουσία του στο Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι, όπου οι φίλοι των ρολογιών στάθηκαν αμέσως σε μία ακόμη ξεχωριστή επιλογή.

Ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής εμφανίστηκε φορώντας το σπάνιο Rolex Cosmograph Daytona Rainbow, ένα από τα πιο εμβληματικά και δυσεύρετα μοντέλα της ελβετικής ωρολογοποιίας. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ρολόι με κάσα 40 χιλιοστών από χρυσό Everose 18 καρατίων, που ξεχωρίζει αμέσως χάρη στη χαρακτηριστική του στεφάνη, διακοσμημένη με 36 πολύχρωμα ζαφείρια τοποθετημένα σε διάταξη ουράνιου τόξου.

Caliber 4130 automatic, 72h power reserve Chronograph +… https://t.co/6AQif54QTu pic.twitter.com/CXgnCB9bsz — Elite Futbol Talk | EFT (@EliteFutbolTalk) May 3, 2026

Η πολυτέλεια συνεχίζεται και στις λεπτομέρειες: τα lugs είναι στολισμένα με 56 διαμάντια, ενώ το μαύρο καντράν συμπληρώνεται από δείκτες με ζαφειρένιες λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα μοναδικής αισθητικής ισορροπίας. Στο εσωτερικό του βρίσκεται ο μηχανισμός Caliber 4130, ένας αυτόματος χρονογράφος υψηλής ακρίβειας με εφεδρεία ισχύος 72 ωρών, που συνδυάζει τεχνική αρτιότητα με κορυφαία ωρολογοποιία.

Το μοντέλο διαθέτει επίσης χαραγμένο ταχύμετρο στη στεφάνη και ολοκληρώνεται με το χαρακτηριστικό Oyster μπρασελέ από χρυσό Everose, μαζί με το ασφαλές κούμπωμα Oysterlock.

Όσο για την αξία του, αυτή ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον μύθο γύρω από το συγκεκριμένο κομμάτι. Το Rolex Cosmograph Daytona Rainbow θεωρείται πλέον «off-catalogue», κάτι που το καθιστά εξαιρετικά δυσεύρετο στην αγορά και ακόμη πιο ποθητό για συλλέκτες.

Η εκτιμώμενη αξία του φτάνει αγγίζει τις 780.000 ευρώ επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα από τα ακριβότερα και πιο συλλεκτικά Rolex που κυκλοφορούν σήμερα.