Την καθιερωμένη του «καλημέρα» μάς λέει και σήμερα ο Αρκάς με ένα σκίτσο -όπως πάντα- επίκαιρο.

Στο σημερινό του σκίτσο ρωτά κάποιος τον προφήτη: «Προφήτη, τι πρέπει να κάνουμε σ’ αυτούς που μας έφεραν σ’ αυτό το χάλι;», με εκείνον να του απαντά: «Να τους δώσετε μια γερή γροθιά στη μούρη!… Με προσοχή όμως, γιατί ο σπασμένος καθρέφτης κόβει σαν ξυράφι».

Ο σκιτσογράφος φέρνει στο προσκήνιο την τάση της κοινωνίας να αποδίδει την ευθύνη για τις δυσκολίες που βιώνει σε κάποιον «άλλο», αποφεύγοντας να αναγνωρίσει τον δικό της ρόλο. Μέσα από τον σατιρικό διάλογο, αναδεικνύεται η αντίληψη ότι πάντα φταίει κάποιος εξωτερικός παράγοντας -είτε σε πολιτικό είτε σε οικονομικό επίπεδο- για την κατάσταση που επικρατεί.

Ωστόσο, υπονοείται πως η ευθύνη δεν είναι μονομερής: οι πολίτες, ως σύνολο, επηρεάζουν άμεσα την πορεία των πραγμάτων μέσα από τις επιλογές τους, όπως για παράδειγμα την επιλογή των ανθρώπων που κυβερνούν.