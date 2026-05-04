Στο ενδεχόμενο εκλογών εστίασε το πρωί της Δευτέρας 4/5 ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ότι το κόμμα του δεν θα βρεθεί στη δεύτερη θέση ενώ εστίαζοντας στη Μαρία Καρυστιανού σχολίασε ότι «ένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να δουλεύει με σκονάκια».

Σε συνέντευξή του στο Action24 ο Ανδρέας Δρυμιώτης είπε: «ο Τσίπρας έφυγε με 17%, με ένα κόμμα συγκροτημένο που δεν είχε αρχίσει να σκορπάει και τώρα προσπαθεί να μαζέψει τα συντρίμμια που δημιούργησε με τη φυγή του. Έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, τους άφησε να διαλυθούν, έφερε τον Κασσελάκη και τώρα προσπαθεί να τα μαζέψει ξανά».

Κάνοντας ειδική αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα διευκρίνισε: «Νομίζω δεν θα έρθει δεύτερος στις εκλογές, νομίζω ότι έχει τελειώσει πολιτικά ο Τσίπρας. Και αυτά που λέει τώρα είναι ανοησίες. Ξέρετε πότε έφυγαν τα λεφτά από την Ελλάδα; Στο τέλος του 2014 με την προοπτική ότι θα έρθει ο Τσίπρας. Τον δοκιμάσαμε, το 2015 είχε ένα αφήγημα πιστευτό ότι οι άλλοι σας κοροϊδεύουν και εγώ θα πάω στην Ευρώπη να βαράω τα νταούλια. Τον δοκιμάσαμε αλλά αποτύχαμε».

Εστιάζοντας στη Μαρία Καρυστιανού, ο πολιτικός αναλυτής υπογράμμισε «πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι μαζί της και ποιες είναι οι θέσεις της». «Είδα το διάγγελμά της και από τον τρόπο που μιλούσε φαινόταν να κοιτάει ψηλά σε autocue. Όταν διαβάζει είναι μια χαρά, όταν όμως γίνει πολιτικός αρχηγός και πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις που δεν είναι γραμμένες, θα φανεί αν μπορεί να απαντήσει. Ένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να δουλεύει με σκονάκια» σημείωσε.

Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης είπε «για μένα είναι η άλλη χορηγία που κάνει ο Ανδρουλάκης στον Μητσοτάκη» εξηγώντας: «Όταν ο νοικοκυραίος σκέφτεται αν ψηφίσω το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεν θα έχει αυτοδυναμία, τι θα μου προκύψει, κάνεις πολλούς να σκέφτονται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος να αυτοεγκλωβίζεσαι και να αυτοδεσμεύεσαι από τώρα ότι δεν θα συνεργαστείς με τη ΝΔ».