Η ελληνική παραγωγή βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas, με το εργοστάσιο του Ρέντη να αναβαθμίζει συνεχώς τον ρόλο του. Μέσα από νέες επενδύσεις και διευρυμένες παραγωγικές δυνατότητες, η εταιρεία ενισχύει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές αγορές.



Η εταιρεία προχωρά το επόμενο διάστημα στην παραγωγή νέων κωδικών Skip Wonder Wash και νέων συσκευασιών Skip mega pack. Η κίνηση αυτή αναμένεται να αυξήσει τον συνολικό όγκο παραγωγής του εργοστασίου κατά 15%, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τον στρατηγικό ρόλο της μονάδας για τη Unilever.

Σήμερα, το εργοστάσιο του Ρέντη καλύπτει περίπου το 40% των προϊόντων που διακινεί η ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas στην ελληνική αγορά, αποτελώντας βασικό πυλώνα για την κατηγορία της Οικιακής Φροντίδας. Η νέα αυτή επένδυση έρχεται σε συνέχεια της μεταφοράς της παραγωγής του Skip Wonder Wash στην Ελλάδα το 2025, και επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην ελληνική αγορά και οικονομία.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas έχει υλοποιήσει επενδύσεις ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας του εργοστασίου. Με αυτόν τον τρόπο, η μονάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητά της να υποστηρίζει αυξημένες παραγωγικές ανάγκες.

Ο Γιώργος Τζαβάρας, General Manager της Unilever για την Ελλάδα, την Κύπρο, τα Βαλκάνια και τις Βαλτικές χώρες, δήλωσε: «Η ενίσχυση της παραγωγής μας δραστηριότητας στην Ελλάδα, με νέους σημαντικούς κωδικούς και νέες συσκευασίες, επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της χώρας και του εργοστασίου του Ρέντη για τη Unilever. Συνεχίζουμε να επενδύουμε με συνέπεια στην ελληνική παραγωγή, ενδυναμώνοντας το αποτύπωμά μας και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για τις διεθνείς δραστηριότητές μας».

Σήμερα, προϊόντα που παράγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ρέντη, οι οποίες περιλαμβάνουν δύο αυτοτελείς παραγωγικές μονάδες, την μονάδα παραγωγής απορρυπαντικών και οικιακής φροντίδας και την μονάδα τροφίμων, εξάγονται σε μια σειρά ευρωπαϊκών αγορών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Αυστρία.

Με παρουσία άνω των 60 ετών στην Ελλάδα, η ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες καταναλωτικών αγαθών στη χώρα, διατηρώντας ισχυρό παραγωγικό αποτύπωμα και συμβάλλοντας διαχρονικά στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση.