Η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν σκόραρε ούτε στον αγώνα με την ΑΕΚ και έτσι για πρώτη φορά ever δεν βάζει γκολ τα τρία πρώτα ματς των Play Offs.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την ισοπαλία με 0-0 από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague 1, αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 17ο λεπτό της αναμέτρησης εξαιτίας της κόκκινης κάρτας που είδε ο Ερνάντεθ στην ανατροπή του Ζίνι. Οι «Πράσινοι» από την άλλη δεν σκόραραν ούτε σε αυτό το παιχνίδι και για πρώτη φορά στα 3 πρώτα ματς των Play Offs μένουν άσφαιροι. Αυτό συνιστά ένα αρνητικό ρεκόρ για εκείνους.

Ως προς τους βαθμούς του ο Παναθηναϊκός έχει μαζέψει δύο σε αυτήν την διαδικασία. Είχε ξεκινήσει με δύο βαθμούς σε τρία ματς την χρονιά 2019-2020 και με έναν βαθμό τις σεζόν 2011-2012 και 2016-2017.