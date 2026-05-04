Οι φοιτητές στην Πάτρα, που εκφράζουν τη νέα γενιά, αλλά απευθύνονται σε όλη την πόλη, για τέταρτη χρονιά, ξεκινούν με τον πιο δυνατό τρόπο τη φεστιβαλική περίοδο.

Στον Κήπο του Σκαγιοπουλείου, στην Πάτρα, με φόντο το νεοκλασικό κτίριο που χαρακτηρίζει το «UP FM Festival», πια, με όλη την πόλη εκεί, με φοίνικες out of nowhere και γύρω γύρω μπαλκόνια πολυκατοικιών.

Τρία χρόνια τώρα, το UP FM FESTIVAL φέρνει το καλοκαίρι. Και φέτος, λοιπόν, το καλοκαίρι έρχεται το Σάββατο 23 Μαΐου. Και δεν γίνεται να λείπεις από αυτό, γιατί το συγκεκριμένο φεστιβάλ είναι σκέτη ποίηση. Αλλά δεν γίνεται να λείπεις και για τρεις, κυρίως, λόγους που μιλούν από μόνοι τους και η συνύπαρξη τους είναι το κλειδί – Φοίβος Δεληβοριάς, Stolen Mic, Cilia Katrali.

Είπαμε οι λόγοι είναι τρεις – αμέσως πριν βγει ο Φοίβος Δεληβοριάς, θα μπούμε στο Πόρταλ του Stolen Mic. Ο ράπερ που εκφράζει καλύτερα από τον καθένα τους σημερινούς φοιτητές, έρχεται με το δικό του Υπεραστρικό για να μας πείσει ότι το φεστιβάλ αυτό χωράει όλα τα είδη και τα κάνει όλα να «κολλούν». Γίνεται μαχαίρι στην αιώνια συνθήκη της σιωπής και μαζί με τον DJ Burn One μας παρουσιάζει τον νέο του δίσκο.

Σε αυτό το φεστιβάλ θα έρθεις από νωρίς. Γιατί; Γιατί η Cilia Katrali υποσχέθηκε ένα μεγάλο καλοκαίρι με το Γιασεμί της και δεν μπορεί να λείπει από το φεστιβάλ που το φέρνει. Το UP FM FESTIVAL, πιστό στην αγάπη του για την indie σκηνή, καλεί την Cilia με τα πατίνια της που πάνε στο φεγγάρι και τη μοναδική της ενέργεια για να ανοίξει τη βραδιά.

Τι πρέπει να ξέρεις για το φετινό φεστιβάλ

Είναι το φεστιβάλ που διοργανώνεται από τους φοιτητές που αποτελούν την πολιτιστική ομάδα του UP FM, και έχει γίνει πλέον ένα ετήσιο ραντεβού στην πόλη και ένα event για το οποίο όλοι ανυπομονούν.

Σίγουρα το είχες ακούσει πέρσι, με τον Παύλο Παυλίδη, τον Εθισμό, τους Super Stereo και πολλά άλλα ονόματα, ξεπέρασε συνολικά τα 4000 άτομα σε προσέλευση στο διήμερο. 3 χρονιές, κάθε φορά και πιο δυνατό, check it out.

Ξέρεις πηγαίνοντας ότι θα ζήσεις μια βραδιά με αυθεντική ενέργεια, πολυσυλλεκτικό line up, πρόταση, χορό, χρώματα και θα είσαι και εσύ μέρος ενός κοινού παλμού στην καρδιά της πόλης. Στο UP FM FESTIVAL θα τα βρεις όλα και θα κολλήσεις. Και θα τα βρεις φυσικά όλα στημένα DIY από φοιτητές.

Πότε: 23 Μαΐου 2026

Φοίβος Δεληβοριάς

Stolen Mic

Cilia katrali

Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα, Πάτρα

Είσοδος ελεύθερη