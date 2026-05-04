Μπορεί να παρατηρείται αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του καφέ, οι καταναλωτές όμως δεν βλέπουν ακόμη μειώσεις στην τελική τιμή του φλιτζανιού.
Η αυξημένη παραγωγή στη Βραζιλία, οι καλύτερες καιρικές συνθήκες και η ενίσχυση των εξαγωγών από το Βιετνάμ – με τις παγκόσμιες εξαγωγές Robusta να καταγράφουν άνοδο 23% το διάστημα Οκτωβρίου – Ιανουαρίου – ασκούν πιέσεις προς τα κάτω στις διεθνείς τιμές. Ωστόσο, στην εγχώρια αγορά η εικόνα παραμένει διαφορετική.
Οι επιχειρήσεις, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 4/5 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» εξακολουθούν να λειτουργούν με ακριβά αποθέματα, ενώ το υψηλό κόστος ενέργειας, οι ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και συσκευασίες, οι προμήθειες των πλατφορμών, αλλά και η αύξηση ενοικίων και μισθών, κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο καφές στο χέρι διατηρείται περίπου στα 2,30 ευρώ έως 3 ευρώ, χωρίς να αντικατοπτρίζει ακόμη τη διεθνή τάση αποκλιμάκωσης
Καφές: Η διεθνής τιμή δείχνει τάσεις αποκλιμάκωσης
- Μεγαλύτερη παραγωγή στη Βραζιλία
- Καλύτερες καιρικές συνθήκες
- Αυξημένες εξαγωγές από το Βιετνάμ (παγκόσμιες εξαγωγές Robusta +23% την περίοδο Οκτωβρίου – Ιανουαρίου).
Καφές: Γιατί ο καταναλωτής δεν βλέπει αντίστοιχη μείωση
- Οι επιχειρήσεις διατηρούν ακόμη ακριβά αποθέματα
- Παραμένουν υψηλά τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος ενέργειας. Ανατιμήσεις σε συσκευασίες και υλικά takeaway
- Προμήθειες πλατφορμών
- Αύξηση ενοικίων και μισθών
- Μεταφορικά κόστη και γεωπολιτική αβεβαιότητα.
Ενδεικτικές τιμές καφέ
- Freddo Espresso: 2,30€ – 2,60€.
- Freddo Cappuccino: 2,50€ – 2,80€
- Cappuccino: 2,50€ – 3,00€.
Ένας καταναλωτής που πίνει 30 καφέδες τον μήνα χρειάζεται περίπου έναν βασικό τον χρόνο για να καλύψει το εν λόγω έξοδο.