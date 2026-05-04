Μπορεί να παρατηρείται αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του καφέ, οι καταναλωτές όμως δεν βλέπουν ακόμη μειώσεις στην τελική τιμή του φλιτζανιού.

Η αυξημένη παραγωγή στη Βραζιλία, οι καλύτερες καιρικές συνθήκες και η ενίσχυση των εξαγωγών από το Βιετνάμ – με τις παγκόσμιες εξαγωγές Robusta να καταγράφουν άνοδο 23% το διάστημα Οκτωβρίου – Ιανουαρίου – ασκούν πιέσεις προς τα κάτω στις διεθνείς τιμές. Ωστόσο, στην εγχώρια αγορά η εικόνα παραμένει διαφορετική.

Οι επιχειρήσεις, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 4/5 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» εξακολουθούν να λειτουργούν με ακριβά αποθέματα, ενώ το υψηλό κόστος ενέργειας, οι ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και συσκευασίες, οι προμήθειες των πλατφορμών, αλλά και η αύξηση ενοικίων και μισθών, κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο καφές στο χέρι διατηρείται περίπου στα 2,30 ευρώ έως 3 ευρώ, χωρίς να αντικατοπτρίζει ακόμη τη διεθνή τάση αποκλιμάκωσης

Καφές: Η διεθνής τιμή δείχνει τάσεις αποκλιμάκωσης

Μεγαλύτερη παραγωγή στη Βραζιλία

Καλύτερες καιρικές συνθήκες

Αυξημένες εξαγωγές από το Βιετνάμ (παγκόσμιες εξαγωγές Robusta +23% την περίοδο Οκτωβρίου – Ιανουαρίου).

Καφές: Γιατί ο καταναλωτής δεν βλέπει αντίστοιχη μείωση

Οι επιχειρήσεις διατηρούν ακόμη ακριβά αποθέματα

Παραμένουν υψηλά τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος ενέργειας. Ανατιμήσεις σε συσκευασίες και υλικά takeaway

Προμήθειες πλατφορμών

Αύξηση ενοικίων και μισθών

Μεταφορικά κόστη και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ενδεικτικές τιμές καφέ

Freddo Espresso: 2,30€ – 2,60€.

Freddo Cappuccino: 2,50€ – 2,80€

Cappuccino: 2,50€ – 3,00€.

Ένας καταναλωτής που πίνει 30 καφέδες τον μήνα χρειάζεται περίπου έναν βασικό τον χρόνο για να καλύψει το εν λόγω έξοδο.