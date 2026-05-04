Ένα ιδιαιτέρως εντυπωσιακό «τρένο» δορυφόρων Starlink κατέγραψε διερχόμενος οδηγός στην Κύπρο, την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 στις 21:35, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων και περιέργεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται καθαρά μια γραμμή από ομοιόμορφα κατανεμημένα φωτεινά σημεία να διασχίζουν τον ουρανό σε σταθερή διαγώνια πορεία.

Ο οδηγός, όπως μεταδίδει το philenews.com φέρεται να σταμάτησε για λίγο στην άκρη του δρόμου για να καταγράψει τη στιγμή, εξασφαλίζοντας καθαρό βίντεο αυτού που οι ειδικοί αναγνωρίζουν ως «τρένο δορυφόρων» — μια ομάδα πρόσφατα εκτοξευμένων δορυφόρων Starlink.

Το Starlink, το οποίο λειτουργεί από την SpaceX, εκτοξεύει τακτικά συστοιχίες δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη με στόχο την επέκταση της παγκόσμιας κάλυψης διαδικτύου. Τις ώρες ή τις ημέρες που ακολουθούν μια εκτόξευση, οι δορυφόροι αυτοί εμφανίζονται συχνά κοντά μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια ορατή αλυσίδα που αντανακλά το ηλιακό φως, καθιστώντας τους ιδιαίτερα εμφανείς λίγο μετά τη δύση του ηλίου.

Κάτοικοι σε διάφορες περιοχές της Κύπρου και σε γειτονικές περιοχές ανέφεραν επίσης πως είδαν τον ίδιο σχηματισμό περίπου την ίδια ώρα, επιβεβαιώνοντας την ευρεία ορατότητα του φαινομένου.

