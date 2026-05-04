Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία, είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απολύσεις εργαζομένων, τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

«Πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν το κόστος και θα κλείσουν, ενώ άλλες θα αυξήσουν το εργασιακό κόστος το οποίο θα μετακυληθεί στον καταναλωτή», ανέφερε η υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Όπως είπε η κ. Κεραμέως, πάνω από το 90% των επιχειρήσεων έχουν μέχρι 10 εργαζόμενους.

Αναφερόμενη στην κάρτα εργασίας, η υπουργός έκανε γνωστό ότι πέρυσι δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες, τονίζοντας πως έχει συμβάλει στην αύξηση των αποδοχών και στην αποκάλυψη της αδήλωτης εργασίας.

Τέλος, η υπουργός Εργασίας, τόνισε πως τα χρόνια της κρίσης έφυγαν 730.000 εργαζόμενοι και έχουν επιστρέψει 473.000, δηλαδή ποσοστό 64%, και πως πλέον το ισοζύγιο όσων Ελλήνων φεύγουν στο εξωτερικό και όσων επιστρέφουν, είναι θετικό κατά 20.000 περισσότερες επιστροφές απ’ ότι οι αναχωρήσεις.