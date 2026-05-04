Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου και του θυρεοειδούς ενδέχεται να είναι αυξημένος για άνδρες που αντιμετωπίζουν σοβαρή υπογονιμότητα, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα. Το εύρημα αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη αυξανόμενη βιβλιογραφία που συνδέει την ανδρική υπογονιμότητα με ευρύτερους κινδύνους για την υγεία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 1 στους 6 ανθρώπους θα βιώσει υπογονιμότητα σε κάποια στιγμή της ζωής του, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του ζητήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η υπογονιμότητα ως δείκτης συνολικής υγείας

Προηγούμενες έρευνες έχουν ήδη συνδέσει την ανδρική υπογονιμότητα με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις και διαβήτη. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί συσχετίσεις με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των όρχεων και καρκίνου του προστάτη.

Μια πιο πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Epidemiology, επεκτείνει αυτή τη συζήτηση, υποδεικνύοντας πιθανή σύνδεση μεταξύ σοβαρής ανδρικής υπογονιμότητας και καρκίνων μη αναπαραγωγικού τύπου, όπως ο καρκίνος του θυρεοειδούς και του παχέος εντέρου.

Τα ευρήματα της μελέτης

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα μητρώου και ανέλυσε περισσότερους από 1,1 εκατομμύριο άνδρες στη Σουηδία, οι οποίοι απέκτησαν παιδιά μεταξύ 1994 και 2014.

Από αυτούς:

14.450 άνδρες έγιναν πατέρες μέσω της ενδοκυτταροπλασματικής έγχυσης σπέρματος (ICSI), μιας τεχνικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις σοβαρής ανδρικής υπογονιμότητας.

Οι ερευνητές διασταύρωσαν τα στοιχεία με το εθνικό μητρώο καρκίνου και εντόπισαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς και του παχέος εντέρου στους άνδρες που απέκτησαν παιδιά μέσω ICSI.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο S. Adam Ramin, ουρολόγος ογκολόγος και ιατρικός διευθυντής του Urology Cancer Specialists στο Λος Άντζελες, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, σχολίασε: «Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνδρες με σοβαρές περιπτώσεις υπογονιμότητας διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου και καρκίνου του θυρεοειδούς».

Όπως εξήγησε, η πιθανή σύνδεση μπορεί να σχετίζεται με γενετικούς παράγοντες: «Η σχέση αυτή μπορεί να είναι γενετικές μεταλλάξεις που προδιαθέτουν για καρκίνο αλλά και προκαλούν υπογονιμότητα».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα ευρήματα δεν υποδηλώνουν αιτιώδη σχέση: «Αυτή η έρευνα δεν δείχνει ότι η χρήση της ICSI προκαλεί υπογονιμότητα. Απλώς υποδεικνύει ότι οι άνδρες που έχουν πολύ σοβαρή υπογονιμότητα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αυτών των καρκίνων».

Οι ερευνητές τονίζουν επίσης ότι η ίδια η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δεν προκαλεί καρκίνο.

Ο ρόλος της γενετικής και του τρόπου ζωής

Η μελέτη επισημαίνει ότι περισσότερα από 2.300 γονίδια εμπλέκονται στην αναπαραγωγική λειτουργία, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι ορισμένες γενετικές μεταλλάξεις μπορεί να επηρεάζουν τόσο τη γονιμότητα όσο και τον κίνδυνο καρκίνου.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν και παράγοντες τρόπου ζωής, όπως:

το κάπνισμα

η κατανάλωση αλκοόλ

η παχυσαρκία

η σωματική αδράνεια

Οι παράγοντες αυτοί συνδέονται τόσο με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου όσο και με χαμηλή ποιότητα σπέρματος.

Αν και η μελέτη έλαβε υπόψη την ηλικία πατρότητας και το μορφωτικό επίπεδο, δεν περιλάμβανε δεδομένα για τον τρόπο ζωής, κάτι που αποτελεί περιορισμό των ευρημάτων.

Η σημασία της πρόληψης και της παρακολούθησης

Οι ερευνητές προτείνουν τα ευρήματα να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της πρόληψης, ειδικά σε άνδρες που αναζητούν ιατρική βοήθεια για υπογονιμότητα.

Στις προτάσεις τους περιλαμβάνεται:

έλεγχος για καρκίνο του παχέος εντέρου

έλεγχος για καρκίνο του θυρεοειδούς

παρακολούθηση για καρκίνο των όρχεων

τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και μετέπειτα.

Ο Angel Elenkov, συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Lund, δήλωσε: «Οι περισσότεροι άνδρες που υποβάλλονται σε εξετάσεις γονιμότητας είναι μεταξύ 30 και 35 ετών. Στόχος είναι να τους βοηθήσουμε να γίνουν πατέρες και δεν υπάρχει επακόλουθη παρακολούθηση της υγείας τους».

Και πρόσθεσε: «Αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά από την άποψη της δημόσιας υγείας καθώς οι καρκίνοι του παχέος εντέρου και του θυρεοειδούς βρίσκονται σε άνοδο μεταξύ των νεότερων ατόμων. Αυτοί οι καρκίνοι θα μπορούσαν να προληφθούν μέσω του έγκαιρου ελέγχου».

Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο

Ο Δρ. Ramin συνιστά την υιοθέτηση ενός συνολικά υγιεινού τρόπου ζωής ως βασικό μέτρο πρόληψης:

αποφυγή επεξεργασμένων τροφών

διατήρηση φυσιολογικού βάρους

περιορισμός κατανάλωσης αλκοόλ

διακοπή ή αποφυγή καπνίσματος

Τέλος, υπογραμμίζει: «Η γενετική προδιάθεση για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης πάθησης δεν σημαίνει ότι ένα άτομο θα αναπτύξει σίγουρα αυτόν τον καρκίνο».

Η νέα αυτή μελέτη ενισχύει την αντίληψη ότι η ανδρική γονιμότητα μπορεί να λειτουργεί ως δείκτης συνολικής υγείας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πιο ολιστική προσέγγιση στην πρόληψη και την ιατρική παρακολούθηση.