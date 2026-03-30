Η ανδρική γονιμότητα αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τη σύγχρονη επιστημονική κοινότητα, καθώς τα ποσοστά υπογονιμότητας παρουσιάζουν ανησυχητικά αυξητικές τάσεις σε πολλές δυτικές κοινωνίες.

Ανάμεσα στους παράγοντες που διερευνώνται, η καθημερινή διατροφή φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι μια ευρέως διαδεδομένη διατροφική συνήθεια, η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, ενδέχεται να επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του σπέρματος και τις πιθανότητες σύλληψης.

Για την έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Human Reproduction, οι επιστημονική ομάδα από την Ολλανδία αξιοποίησε ένα εκτεταμένο σύνολο δεδομένων από τη μελέτη Generation R Next, παρακολουθώντας δείκτες αναπαραγωγικής υγείας σε εκατοντάδες ζευγάρια.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ένα σαφές μοτίβο: η αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, όπως συσκευασμένα σνακ, ζαχαρούχα ποτά και επεξεργασμένα κρέατα, συνδέεται με μειωμένες πιθανότητες σύλληψης.

Συγκεκριμένα, κάθε αύξηση στην κατανάλωση τέτοιων τροφίμων συσχετίστηκε με αύξηση κατά 36% στην πιθανότητα υπογονιμότητας, δηλαδή αδυναμίας σύλληψης μετά από επαναλαμβανόμενες προσπάθειες. Οι άνδρες που κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων παρουσίαζαν σημαντικά μεγαλύτερη δυσκολία στη σύλληψη σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν τις λιγότερες.

Η σχέση διατροφής και σπέρματος

Η υγεία του σπέρματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, ωστόσο η διατροφή αποτελεί βασικό στοιχείο. Μια διατροφή πλούσια σε βιομηχανικά επεξεργασμένα προϊόντα συχνά στερείται σημαντικών θρεπτικών συστατικών και μπορεί να αυξήσει το οξειδωτικό στρες, το οποίο βλάπτει τα κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των σπερματοζωαρίων.

Παράλληλα, η καθημερινή έκθεση σε χημικές ουσίες που διαταράσσουν τις ορμόνες, όπως αυτές που προέρχονται από πλαστικά και τις λεγόμενες PFAS («παντοτινά χημικά»), δημιουργεί μια σωρευτική επίδραση που ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω την ποιότητα του σπέρματος.

Τι ισχύει για τις γυναίκες

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, η επίδραση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων φαίνεται να είναι λιγότερο άμεση ως προς τον χρόνο που απαιτείται για τη σύλληψη. Ωστόσο, παρατηρούνται επιπτώσεις στα αρχικά στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης.

Περίπου στην έβδομη εβδομάδα, τα έμβρυα μητέρων με υψηλή κατανάλωση τέτοιων τροφίμων εμφανίζονται ελαφρώς μικρότερα και με μειωμένο όγκο λεκιθικού ασκού, μιας δομής που παρέχει θρεπτικά συστατικά πριν από την πλήρη ανάπτυξη του πλακούντα.

Αν και οι επιδράσεις αυτές φαίνεται να μειώνονται αργότερα στο πρώτο τρίμηνο, οι πρώτες εβδομάδες της ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και ευαίσθητες. Ακόμη και μικρές μεταβολές σε αυτό το στάδιο ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες που δεν έχουν ακόμη πλήρως κατανοηθεί.

Συμπερασματικά…

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η διατροφή του πατέρα φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά το αν θα επιτευχθεί σύλληψη. Αντίθετα, η επίδραση της διατροφής της μητέρας γίνεται πιο καθοριστική μετά τη σύλληψη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και μέτρια κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων αρκεί για να παρατηρηθούν μετρήσιμες επιπτώσεις, γεγονός που εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τις δυτικές κοινωνίες, όπου αυτού του είδους τα τρόφιμα αποτελούν βασικό μέρος της καθημερινής διατροφής.

Παρότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν δίνει οριστικές απαντήσεις, προσφέρει σοβαρές ενδείξεις ότι το αυξανόμενο πρόβλημα ανδρικής υπογονιμότητας σε δυτικές χώρες ενδέχεται να σχετίζεται – έστω εν μέρει – με τη συστηματική κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων.