Σοκαριστικές λεπτομέρειες αποκαλύπτονται για τη δολοφονία ενός άνδρα στις ΗΠΑ, με τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι εμπλεκόμενοι να σκιαγραφούν με ακρίβεια το σχέδιο που οδήγησε στον θάνατό του.

Ο 64χρονος Thomas O’Donnell κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο της κομητείας Κάμπερλαντ στο Κεντάκι για τη δολοφονία του Michael Harding, εν διαστάσει συζύγου της Julie Harding. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η πρώην αξιωματικός της αστυνομίας California Highway Patrol φέρεται να τον προσέλαβε για να σκοτώσει τον σύζυγό της, με τον οποίο βρισκόταν σε έντονη διαμάχη λόγω διαζυγίου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που προσέλαβε ήταν και εραστής της.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν μόλις περίπου δύο ώρες για να καταλήξουν στην ετυμηγορία, ύστερα από ημέρες καταθέσεων από δεκάδες μάρτυρες. Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας Jesse Stockton τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως κάποιος άλλος διέπραξε το έγκλημα», επισημαίνοντας ότι όλα τα στοιχεία οδηγούν στον κατηγορούμενο.

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξαν τα γραπτά μηνύματα του 2022, τα οποία παρουσίασε στο δικαστήριο πράκτορας του FBI. Μέσα από αυτά φάνηκε πώς το θύμα παρασύρθηκε σε απομονωμένο σημείο, με το πρόσχημα μιας εργασίας σχετικής με σύστημα κλιματισμού. Σε ανταλλαγή μηνυμάτων, ο Michael Harding ενημέρωνε ότι βρισκόταν «35 λεπτά μακριά», λαμβάνοντας απάντηση «κανένα πρόβλημα». Λίγο αργότερα επιβεβαίωσε «τα λέμε σε λίγο», με τον συνομιλητή να απαντά «τέλεια», σε μια επικοινωνία που αποδείχτηκε κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης.

A CHP captain wanted her husband dead. She paid a Napa man to kill him. https://t.co/CwcPSQYoS3 pic.twitter.com/fQPivxSW6L — SFGATE (@SFGate) May 3, 2026

Τα δεδομένα από κινητά τηλέφωνα έδειξαν ότι το -προπληρωμένο- κινητό κινούνταν μαζί με το προσωπικό τηλέφωνο του O’Donnell, ακόμα και σε τρεις διαδρομές προς την περιοχή Celina, όπου ζούσε το θύμα. Επιπλέον, δύο ημέρες πριν από τη δολοφονία, το τηλέφωνο του κατηγορούμενου εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι της Julie Harding στο Σακραμέντο, στοιχείο που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, συνδέεται με την ανάθεση της δολοφονίας.

Την ημέρα του εγκλήματος, στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, το κινητό της Julie Harding βρισκόταν στο Σακραμέντο, ενώ το τηλέφωνο του O’Donnell και το προπληρωμένο κινητό εντοπίστηκαν κοντά στο σημείο της δολοφονίας, σε άδειο σπίτι στην οδό Glasgow Road, στην περιοχή Burkesville, όπου ο Michael Harding πυροβολήθηκε θανάσιμα.

Οι Αρχές παρουσίασαν επίσης στοιχεία DNA και ίχνη από όπλα που ενίσχυσαν την κατηγορία, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν ποτέ το όπλο του εγκλήματος, το προπληρωμένο τηλέφωνο ή κάποιο σημαντικό αντικείμενο που σχετιζόταν με την υπόθεση. Από την πλευρά της, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας αποδεικνύουν μόνο την τοποθεσία των συσκευών και όχι ποιος τις χρησιμοποιούσε, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεση απόδειξη χρηματικής συναλλαγής για την εκτέλεση της δολοφονίας.

Παρά τα επιχειρήματα αυτά, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον O’Donnell, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει ποινή από 20 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη, με την ανακοίνωση της ποινής του να αναμένεται προσεχώς, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.