Ο τεχνικός Άλβαρο Αρμπελόα μίλησε για το ταξίδι του Κιλιάν Μπαπέ στην Ιταλία, που έχει επιφέρει αναστάτωση στις τάξεις των οπαδών της Ρεάλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την Εσπανιόλ, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της La Liga και επικράτησε με 2-0. Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο προπονητής της Ρεάλ, Άλβαρο Αρμπελόα, στάθηκε σε ένα εξαγωνιστικό ζήτημα που προκάλεσε αναστάτωση κυρίως στους οπαδούς του συλλόγου. Ο λόγος για το ταξίδι του τραυματία Κιλιάν Μπαπέ στο Κάλιαρι της Ιταλίας, συνοδευόμενος από την σύντροφο του, Έστερ Εσπόζιτο.

«Όλος ο σχεδιασμός για τους τραυματισμένους παίκτες εποπτεύεται και διαχειρίζεται από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτοί είναι που ελέγχουν πότε πρέπει να πάνε στο Βαλντεμπέμπας (προπονητικό κέντρο) και πότε όχι.

Οι παίκτες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Δεν εμπλέκομαι ούτε ανακατεύομαι σε αυτά», ήταν το σχόλιό του.