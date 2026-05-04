Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το Cretalive.gr ρίχνει φως στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο, αποτυπώνοντας καρέ-καρέ την απόπειρα εμβολισμού του 57χρονου πορτιέρη.

Στο αποκαλυπτικό υλικό διακρίνεται το λευκό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο αδέρφια και ένας ανήλικος φίλος τους, να επιχειρεί με επικίνδυνους ελιγμούς να χτυπήσει τον 57χρονο, λίγα μόλις λεπτά μετά το αιματηρό επεισόδιο.

Το βίντεο επιβεβαιώνει τόσο τις αρχικές πληροφορίες όσο και τη μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος περιέγραψε με λεπτομέρειες τις δραματικές στιγμές:

«Το αυτοκίνητο έκανε όπισθεν και ξαφνικά επιτάχυνε, προσπαθώντας να πέσει πάνω σε έναν άνθρωπο, ο οποίος την τελευταία στιγμή σώθηκε πέφτοντας στο πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια, το όχημα έκανε ξανά όπισθεν και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Μετά τη σύγκρουση, δύο νεαροί βγήκαν τρέχοντας, ενώ ο οδηγός λίγο έλειψε να πέσει πάνω σε διερχόμενο όχημα».

Ο άνδρας που φαίνεται στο βίντεο είναι ο 57χρονος πορτιέρης, ο οποίος είχε ήδη τραυματιστεί σοβαρά, έχοντας δεχθεί μαχαιριά στο μηρό και χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Παρά την κατάστασή του, κατάφερε να σηκωθεί και να καταδιώξει τους δράστες μαζί με άλλους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες, ο 57χρονος θα χρειαστεί να παραμείνει σε ακινησία για περίπου 10 ημέρες, προκειμένου να αναρρώσει.

Οι Αρχές έχουν ήδη λάβει δείγματα DNA από τον τραυματία, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση με τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στο σημείο. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

Από το περιβάλλον του 57χρονου επισημαίνεται ότι δεν ήταν εκείνος που αρνήθηκε την είσοδο στους νεαρούς, αλλά συνάδελφός του, στοιχείο που ενδέχεται να παίξει ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι εξελίξεις τρέχουν, με τον 18χρονο και τον ανήλικο να έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού.