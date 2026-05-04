«Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής, προσωπικών επιθέσεων αλλά και διαστρέβλωσης των δηλώσεων, τόσο του κυβερνητικού εκπροσώπου, όσο και συνολικά των μελών της κυβέρνησης», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν:

«Δεν αξίζει καμία απάντηση. Χαμένος χρόνος. Απευθυνόμαστε, ωστόσο, προς τους δημοσιογράφους και τους πολίτες: Πριν πιστέψει κανείς έστω και μια λέξη από τις ανακοινώσεις του κ. Τσουκαλά, ας διαβάσει προηγουμένως το τι έχει δηλώσει πραγματικά το κυβερνητικό στέλεχος στο οποίο αναφέρεται. Θα διαπιστώσει αμέσως τη διαστρέβλωση της αλήθειας και την παραποίηση των πραγματικών δηλώσεων, που έχει γίνει πια κανόνας στις θλιβερές ανακοινώσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ».