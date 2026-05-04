Εκτός από τον Ντιαλό μη διαθέσιμος για τους Γάλλους είναι οριστικά πλέον και ο Τάις. Έτσι θα χάσει το Game 3 της Μονακό με τον Ολυμπιακό για τα play Offs της Euroleague.

Ένα ακόμα πρόβλημα για την ομάδα της Μονακό που θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την Τρίτη (20:45). Εκτός από τον Άλφα Ντιαλό που χάνει το υπόλοιπο της σειράς, off θα είναι και ο Ντάνιελ Τάις όπως ενημέρωσαν οι Μονεγάσκοι.

Έτσι με τις απουσίες των Τάις και Μίροτιτς, μοναδικός διαθέσιμος σέντερ θα είναι ο Κεβάριους Χέις. Ο γαλλικός σύλλογος πλέον έχει μείνει με 8 παίκτες η Μονακό: Τζέιμς, Οκόμπο, Στραζέλ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ και Χέις.