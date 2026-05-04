«Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την οικουμενική υποχρέωση σεβασμού της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, η οποία δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά επιπλέον την ειρήνη και την ευημερία όλων των λαών. Την ανάγκη αυτή άλλωστε ανέδειξε ως αιρετό μέλος του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ η Ελλάδα έγκαιρα κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας τον περασμένο Μάιο.

«Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επισιτιστική αλυσίδα, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε.