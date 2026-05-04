Στοιχεία δεκαετίας, δηλαδή για την περίοδο 2015-2024, για περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα, διαβιβάστηκαν στη Βουλή, από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η γενική γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συνεργάζεται με ένα δίκτυο φορέων με σκοπό την καταγραφή περιστατικών εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας εντός της ελληνικής Επικράτειας. Στο εν λόγω δίκτυο καταγραφής συμμετέχουν οι περισσότερες θρησκευτικές κοινότητες της χώρας, καθώς και υπηρεσίες άλλων Υπουργείων (π.χ. ΕΛ.ΑΣ., Εισαγγελίες), ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται αφορούν κάθε είδους περιστατικά εις βάρος των ανωτέρω χώρων και δημοσιοποιούνται υπό τη μορφή ετήσιας έκθεσης.

Μέχρι στιγμής η αρμόδια υπηρεσία έχει προβεί στη σύνταξη και δημοσιοποίηση εκθέσεων για τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα για τα έτη 2015 έως και 2024 ενώ, επί του παρόντος, τελεί υπό επεξεργασία η έκθεση για το έτος 2025 (τελευταία ενημέρωση: 30/3/2026). Η εν λόγω Έκθεση επιχειρεί να αποτυπώσει τη γενικότερη κατάσταση σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αποτελέσει αξιόπιστο εργαλείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την πραγματική έκταση των εν λόγω φαινομένων και να συνδράμει στην ανάπτυξη πολιτικών αντιμετώπισης αυτών.

Τα στοιχεία για τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας την περίοδο 2015-2024 και την κατανομή τους ανά θρησκευτική κοινότητα, δείχνουν ότι ποσοστό 96,05% ήταν σε βάρος χωρών της Ορθόδοξης Εκκλησίας (συνολικά 4.409 περιστατικά στη 10ετία), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ποσοστό 0,48% ήταν σε βάρος χώρων των Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών (Παλαιοημερολογίτες), ποσοστό 0,02% σε βάρος της Μητρόπολης Ορθοδόξων Αρμενίων, ποσοστό 0,34% σε βάρος χώρων της Καθολικής Εκκλησίας, ποσοστό 0,02% σε βάρος της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ποσοστό 0,09% σε βάρος χώρων της Αρμενικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, ποσοστό 0,36% σε βάρος χώρων των Χριστιανών Μαρτύρων Ιεχωβά, ποσοστό 1,59% σε βάρος χώρων του Ιουδαϊσμού, ποσοστό 1,04% σε βάρος χώρων του Μουσουλμανισμού.