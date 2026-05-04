Ο Εβγκένι Κοσέλεφ έδωσε το «παρών» χθες στις σουίτες της Τούμπας, παρακολουθώντας από κοντά το ντέρμπι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, σε μια παρουσία που μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε.

Ο Ουκρανός παράγοντας διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας εργαστεί σε καίριες θέσεις σε συλλόγους όπως η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Ζενίτ και η Μαρσέιγ. Η πιο πρόσφατη επαγγελματική του παρουσία ήταν στη γαλλική ομάδα, όπου από το καλοκαίρι του 2022 έως και το καλοκαίρι του 2024 κατείχε τη θέση του Head of Football Operations.

Στον ΠΑΟΚ, πάντως, διατηρούν στάση σιωπής και αποφεύγουν οποιοδήποτε επίσημο σχόλιο σχετικά με την παρουσία του. Ωστόσο, μετά και όσα ειπώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, είναι σαφές πως στο εσωτερικό του συλλόγου υπάρχει κινητικότητα και προετοιμασία για ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου δείχνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αλλαγές και σημαντικές τομές, με τον συνολικό σχεδιασμό να αναμένεται να ξεκαθαρίσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Ο Κοσέλεφ βρέθηκε στην Τούμπα ως προσκεκλημένος της οικογένειας Σαββίδη, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τα σενάρια γύρω από πιθανή εμπλοκή του σε κάποιο οργανωτικό ή διοικητικό ρόλο στο μέλλον.

Προς το παρόν, από την ΠΑΕ δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, με όλες τις εξελίξεις να μεταφέρονται ουσιαστικά για μετά το τέλος των φετινών αγωνιστικών υποχρεώσεων, όταν και θα φανεί πιο καθαρά ποιος θα είναι ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας στον ΠΑΟΚ.