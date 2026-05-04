Φανταστείτε να ζείτε σε ένα τεράστιο, εντυπωσιακό διαμέρισμα, σχεδιασμένο από έναν από τους πιο σπουδαίους αρχιτέκτονες στον κόσμο, στον ακριβότερο δρόμο της Ισπανίας, πληρώνοντας ένα σχεδόν συμβολικό ενοίκιο και έχοντας το δικαίωμα να μείνετε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής σας.

Αυτή είναι η πραγματικότητα της 70χρονης συγγραφέα Άνα Βιλαδομιού, της τελευταίας ενοίκου της Casa Milà του εμβληματικού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, στη λεωφόρο Passeig de Gràcia στη Βαρκελώνη. Στην πραγματικότητα, είναι η τελευταία ένοικος σε κτίριο του Γκαουντί.

«Έχω συνηθίσει τον κόσμο. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά είναι το σπίτι μου εδώ και σχεδόν 40 χρόνια», λέει για το φωτεινό διαμέρισμα όπου μεγάλωσε τις δύο κόρες της, οι οποίες σήμερα είναι αρχιτέκτονες.

«Προφανώς, δεν μπορώ να κατεβάσω τα σκουπίδια με τις πιτζάμες, γιατί ο κόσμος βγάζει φωτογραφίες ή με ρωτά αν είμαι η γυναίκα που μένει από πάνω, σαν να είμαι χαρακτήρας. Είναι μέρος της ζωής μου. Αλλά ξέρω ότι είναι προνόμιο να ζω εδώ».

Το διαμέρισμα ανήκε στον σύζυγό της, Φερνάντο Αμάτ, ιδιοκτήτη του γνωστού καταστήματος design Vinçon, που έκλεισε το 2015. Η Βιλαδομιού μετακόμισε εκεί το 1988.

Αν και δεν αποκαλύπτει το ενοίκιο που πληρώνει, διαθέτει το λεγόμενο «παλιό συμβόλαιο» (renta antigua), που της εξασφαλίζει σταθερό χαμηλό ενοίκιο και δικαίωμα διαμονής εφ’ όρου ζωής. Τέτοια συμβόλαια σταμάτησαν να δίνονται το 1985, αλλά περίπου 100.000 εξακολουθούν να ισχύουν στην Ισπανία.

«Όταν μετακόμισα, το κτίριο έσφυζε από ζωή, με πολλούς γείτονες», θυμάται. «Αργότερα αγοράστηκε από τράπεζα, η οποία αποζημίωσε γενναιόδωρα τους ενοίκους για να φύγουν και να γίνει ανακαίνιση. Δεν ξέρω γιατί σε εμάς δεν έκαναν ποτέ πρόταση. Αστειευόμαστε ότι μας κράτησαν σαν… αξιοθέατο».

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου χρησιμοποιείται για γραφεία και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες.

Η Casa Milà, γνωστή και ως La Pedrera («λατομείο»), ολοκληρώθηκε το 1910 και αρχικά είχε δεχθεί έντονη κριτική, καθώς πολλοί τη θεωρούσαν υπερβολικά παράξενη, θυμίζοντας βραχώδη σχηματισμό.

Από το 1984 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς πολιτικά κινήματα, επιχειρήσεις, ακόμα και έναν Αιγύπτιο πρίγκιπα.

Το διαμέρισμα της Βιλαδομιού είναι μεγάλο και ιδιαίτερα φωτεινό, με χαρακτηριστικές καμπύλες γραμμές και σφυρήλατα μπαλκόνια που θυμίζουν μορφές από τη φύση.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί για αλλαγές στο εσωτερικό, η ίδια δηλώνει ότι δεν θα πείραζε τίποτα -ούτε καν τους παλιούς διακόπτες.

Η ιστορία της αποτέλεσε τη βάση για το βιβλίο της «The Last Tenant», στο οποίο συνδυάζει προσωπικές εμπειρίες με μαρτυρίες πρώην ενοίκων.

Από το σπίτι της έχουν περάσει γνωστές προσωπικότητες, όπως η αρχιτέκτονας Ζάχα Χαντίντ και ο σχεδιαστής μόδας Ζαν Πολ Γκοτιέ, σύμφωνα με τον Guardian.

Το 2026 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί, υπενθυμίζοντας ότι τα έργα του δεν δημιουργήθηκαν για τουρίστες, αλλά για να κατοικούνται -κάτι που εξακολουθεί να ισχύει, χάρη στη Βιλαδομιού.