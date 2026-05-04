Η Μπάγερν Μονάχου έκανε τα αποκαλυπτήρια της εντός έδρας φανέλας της για τη σεζόν 2026/27, που θα φορέσει πρώτη φορά στο ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Την εντός έδρας φανέλα της σεζόν 2026/27, που είναι βασισμένη στα εικονικά χρώματα της δηλαδή το κόκκινο και το άσπρο, «αποκάλυψε» η Μπάγερν Μονάχου. Έχοντας βυσσινί λεπτές γραμμές αλλά και άσπρες λεπτομέρειες στα μανίκια καθώς και άσπρο γιακά οι Βαυαροί ελπίζουν ότι η νέα φανέλα θα τους φέρει γούρι.

Η καινούρια εντός έδρας φανέλα θα φορεθεί από τους παίκτες άμεσα. Συγκεκριμένα στη ρεβάνς της γερμανικής ομάδας με την Παρί Σεν Ζερμέν (06/05), για τα ημιτελικά του φετινού Champions League, μετά το μεταξύ τους 5-4 στο Παρίσι.